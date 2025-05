Przełomowy akumulator samochodowy połączył wyjątkową trwałość i ładowanie w 12 minut

Niespodziewanie dotarła do nas przełomowa wiadomość z Serbii, gdzie firma ElevenEs zaprezentowała nowe ogniwo akumulatorowe, które może zrewolucjonizować branżę samochodów elektrycznych. To osiągnięcie nie tylko rozwiązuje problemy z czasem ładowania i żywotnością akumulatorów, ale też doskonale wpisuje się w globalne dążenie do minimalizacji śladu węglowego i maksymalnej wygody użytkowników.

Nowa era akumulatorów samochodowych. Dlaczego Edge574 Blade Cell to przełom?

Serbska firma ElevenEs, specjalizująca się w technologii akumulatorów LFP (litowo-żelazowo-fosforanowych), zaprezentowała swój najnowszy produkt w postaci ogniwa Edge574 Blade Cell. Zbudowany z niej akumulator potrafi naładować się od 10% do 80% w zaledwie 12 minut przy optymalnych warunkach (m.in. temperaturze powyżej 25°C), co z kolei znacząco skraca czas oczekiwania użytkowników EV. Na tym jednak nie kończy się wyjątkowość ogniwa Edge574.

Wedle zapowiedzi producenta, ogniwo Edge 574 oferuje także imponującą trwałość rzędu co najmniej 500000 kilometrów. Gdyby tego było mało, zachowuje również pełną pojemność do temperatury 55°C i utrzymuje około 75% pojemności przy -10°C, co ma gwarantować stabilność pracy w różnych warunkach klimatycznych. Na poziomie ogniwa Edge574 zapewnia z kolei gęstość energii na poziomie 190 Wh/kg oraz 420 Wh/l.

Pozostaje więc najważniejsze pytanie – jak firmie ElevenEs udało się osiągnąć taki sukces w zakresie akumulatorów? Odpowiedź na to pytanie sprowadza się do “wyniku wielu przełomów technologicznych”. Firma osiągnęła 15% redukcję wewnętrznego oporu prądu stałego w porównaniu z poprzednią generacją swoich ogniw, co przełożyło się na lepszą wydajność ładowania i transferu energii. Kluczem do tego okazała się optymalizacja materiałów elektrod, nowa formula elektrolitu oraz udoskonalona konstrukcja mechaniczna.

Dodatkowo konstrukcja ogniwa wspiera integrację zarówno w formacie cell-to-pack (CTP), jak i cell-to-body (CTB), co pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni w pojeździe i zwiększenie gęstości energetycznej na poziomie pakietu. Innymi słowy, to ogniwo ma potencjał, ale… no cóż, nie wiemy, czy to aby nie ostatni raz, kiedy o nim słyszymy.