Nowy silnik od giganta. 12-cylindrowe monstrum trafi tam, gdzie się nie spodziewasz

Rolls-Royce is launching a new 12-cylinder version of the mtu Series 2000, designated 12V2000 M96Z, for fast yachts, patrol, police and sportfishing boats from 2026. By further developing various components, Rolls-Royce has increased power output to 1,634 kW (2,222 mhp) from 1,472 kW (2,002 mhp). Power density has been raised to a new level, with only minor changes in weight and dimensions compared to the previous 12V 2000 M96X model.

Rolls-Royce bietet ab dem Jahr 2026 die neue 12-Zylinder-Version der mtu-Baureihe 2000 mit der Bezeichnung 12V2000 M96Z für schnelle Yachten, Patrouillen- und Polizeiboote an. Durch die Weiterentwicklung verschiedener Komponenten erhöht sich die Leistung von bisher 1.472 kW (2.002 PS) auf 1.634 kW (2.222 PS).