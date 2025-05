Polska buduje pancerną potęgę. Nasze wojsko czeka zbrojeniowa rewolucja

W czasach dynamicznych zmian geopolitycznych i rosnących zagrożeń bezpieczeństwa, wszystkie państwa są zmuszone do ponownej oceny i wzmacniania swoich zdolności obronnych. W przypadku krajów pokroju Polski, a więc tych położonych w strategicznych regionach, potrzeba modernizacji sił zbrojnych jest szczególnie pilna. Nie tylko dlatego, ze tego typu działania nie tylko służą bezpieczeństwu, ale też podkreślają suwerenność narodową oraz wkład w regionalną stabilność. Nasz kraj, biorąc pod uwagę swoje historyczne doświadczenia oraz aktualne wyzwania bezpieczeństwa, stanowi doskonały przykład takiego podejścia.

Najnowsze inicjatywy modernizacyjne w obszarze obronności naszego kraju pokazują zdecydowaną postawę w kwestii ochrony interesów narodowych oraz znacznych inwestycji w regionalny przemysł. Kluczowym elementem tych wysiłków jest opracowywanie i wdrażanie nowoczesnego sprzętu wojskowego, przystosowanego do realiów współczesnego pola walki. To już na szczęście nie tylko teoria, bo wedle najnowszych informacji, w polskich fabrykach powstanie ogromna liczba pojazdów wojskowych Borsuk.

1400 Borsuków powstanie w polskich zakładach i finalnie wzmocni Wojsko Polskie

Dowiedzieliśmy się właśnie, że Huta Stalowa Wola podjęła się wyzwania wyprodukowania aż 1400 gąsienicowych wozów opancerzonych Borsuk. W planach znajduje się budowa 1014 egzemplarzy w wersji bojowych wozów piechoty (BWP) oraz 386 wersji specjalistycznych, które to będą przystosowane do różnych zadań operacyjnych. Borsuk zastąpi wysłużone BWP-1, a więc polską modyfikację radzieckiego BMP-1, a tym samym wyniesie nas aż do nowoczesnych rozwiązań, które będą zgodne ze standardami NATO.

Umowa ramowa na produkcję Borsuków zbiegła się z rekordowym budżetem obronnym Polski na 2025 rok, który wynosi 186,6 miliarda złotych (ok. 43 mld euro). To akurat co stanowi 4,7% PKB i jest najwyższym odsetkiem wśród wszystkich państw NATO, co wyróżnia Polskę wśród ponad 30 krajów sojuszu. Inwestycja w rodzinę pojazdów Borsuk to więc nie tylko realne wzmocnienie Wojska Polskiego, ale także impuls dla rozwoju technologicznego i przemysłowego całego krajowego sektora obronnego.

Borsuk został wyposażony w zdalnie sterowany moduł wieżowy ZSSW-30, który to jest uzbrojony w automatyczne działo Bushmaster II kal. 30 mm, pociski przeciwpancerne Spike-LR oraz sprzężony karabin maszynowy 7,62 mm. Modułowy pancerz tego pojazdu umożliwia skalowalny poziom ochrony przed ostrzałem i eksplozjami, a jego zdolność do samodzielnego pokonywania przeszkód wodnych czyni go szczególnie użytecznym w polskich warunkach terenowych, gdzie rzek i zbiorników wodnych nie brakuje.

Poza imponującymi możliwościami bojowymi program Borsuk podkreśla dojrzałość naszego krajowego przemysłu zbrojeniowego. HSW znacząco zainwestowało w nowoczesne technologie produkcji, rozbudowało zaplecze badawczo-rozwojowe i pogłębiło współpracę z krajowymi i partnerami branży obronnej w NATO. To wszystko zbliża Polskę do strategicznego celu, jakim jest większa samodzielność w zakresie produkcji obronnej oraz pozycjonowanie się jako liczący się gracz na europejskim rynku zbrojeniowym.