Xiaomi Civi 5 Pro bez tajemnic. Premiera zbliża się wielkimi krokami

Xiaomi Civi 5 Pro — wszystko, co wiemy przed premierą

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, urządzenie zostanie wyposażone w 6,55-calowy, zakrzywiony na czterech krawędziach wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K i wysokiej częstotliwości odświeżania. Z ekranem zostanie zintegrowany ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Sercem Civi 5 Pro będzie Snapdragon 8s Gen 4, co potwierdził nam już benchmark Geekbench. Procesor w maksymalnej konfiguracji będzie sparowany z 16 GB pamięci RAM. Na pokładzie znajdzie się też Android 15 z nakładką HyperOS.

Początkowe plotki sugerowały baterię o pojemności 5000 mAh, jednak nowsze doniesienia mówią o znacznie większym akumulatorze, przekraczającym 6000 mAh, co jest obecnie trendem wśród chińskich producentów smartfonów. Certyfikacja 3C z marca ujawniła również wsparcie dla przewodowego szybkiego ładowania o mocy 67 W.

Jeśli zaś chodzi o możliwości fotograficzne, to z tyłu Xiaomi Civi 5 Pro znajdziemy potrójny aparat 50 Mpix. Główny sensor ma przysłonę f/1.63, ultraszerokokątny – f/2.2 i ogniskową 15 mm, a trzeci obiektyw to teleobiektyw z ogniskową 60 mm. Z przodu zostanie umieszczony kolejny 50-megapikselowy sensor do selfie i wideorozmów. Podobnie jak flagowe Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra, Civi 5 Pro otrzyma optykę Leica.

W międzyczasie Xiaomi ruszyło z kampanią promocyjną, więc kilka szczegółów wiemy już z oficjalnego źródła. Najnowsze teasery prezentują aparaty z oznaczeniem LEICA VARIO-SUMMILUX 1:6.3-2.2/15-60 ASPH. Teleobiektyw ma być pływającym teleobiektywem Leica, co również nawiązuje do Xiaomi 15. Chiński gigant chwali się ulepszonymi sensorami, które mają oferować wyższą rozdzielczość i 25-procentową poprawę światłoczułości dzięki nowej “ultra-transparent nano-prism”. Przekłada się to na lepsze zdjęcia w słabym oświetleniu.

Oprócz tego plakaty promocyjne ujawniły Xiaomi Civi 5 Pro w kilku wariantach kolorystycznych: fioletowym, beżowym, białym i czarnym. Telefon charakteryzuje się płaskim tyłem z zaokrąglonymi rogami. Na pleckach umieszczono dużą, okrągłą wyspę z trzema obiektywami aparatu — ta jest jednak subtelniejsza niż u poprzednika, choć szczerze mówiąc, tamta podobała mi się bardziej. Xiaomi tradycyjnie kładzie nacisk na estetykę w serii Civi, dlatego możemy oczekiwać smukłej, lekkiej i eleganckiej konstrukcji.

Oficjalnie wiadomo już, że premiera Civi 5 Pro odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Choć dokładna data nie jest znana, pojawiają się pogłoski o debiucie w Chinach 22 maja 2025 roku. Tutaj warto zaznaczyć, że seria Civi jest dostępna tylko w Chinach, jednak jak dobrze wiemy, Xiaomi często rebranduje swoje modele, więc niewykluczone, że zobaczymy go na rynku globalnym pod inną nazwą – Xiaomi, Redmi lub POCO.