Zdjęcia Google świętują 10 urodziny z odświeżonym edytorem i nowymi narzędziami AI

Zdjęcia Google stają się jeszcze lepsze dzięki urodzinowym nowościom

Nowy edytor w aplikacji stawia na intuicyjność i wspomaganie użytkownika przez AI. Jak podkreśla Google, nowy edytor zbiera w jednym miejscu wszystkie narzędzia i oferuje pomocne sugestie, by użytkownicy mogli wykonywać akcje znacznie sprawniej i bez zbędnych komplikacji. Oto najważniejsze nowości:

Reimagine — ta funkcja wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do transformacji obiektów i tła na zdjęciach za pomocą prostych poleceń tekstowych. Przykładowo, ponure, pochmurne niebo na zdjęciu możemy zamienić na “czyste, błękitne niebo” za pomocą kilku słów.

Auto Frame — funkcja ta sugeruje różne sposoby kadrowania zdjęcia. Niezależnie od tego, czy chodzi o przycinanie, poszerzanie, czy nawet użycie generatywnej AI do wypełnienia pustych przestrzeni, Auto Frame pomoże nam uzyskać idealną kompozycję.

Oprócz tego pojawia się też opcja „AI Enhance”, która sprawia, że możemy szybko dokonać edycji, łącząc wiele efektów wspomaganych przez AI, takich jak wyostrzanie obrazu i usuwanie obiektów. Co więcej, możemy dotknąć konkretnych części zdjęcia, aby otrzymać spersonalizowane sugestie narzędzi do edycji tego obszaru. Na przykład, Google może zasugerować dostosowanie oświetlenia lub rozmycie tła, ułatwiając precyzyjne zmiany – to przyda się wszystkim osobom, które nie do końca ogarniają edycję zdjęć i chcą je po prostu poprawić, bez bawienia się funkcjami na oślep.

Na tym nie koniec, bo gigant ogłosił też, że ułatwi udostępnianie albumów za pomocą kodów QR. Dzięki temu dzielenie się zdjęciami z innymi będzie szybsze i wygodniejsze. Może mieć to również inne zastosowania, bo taki kod bez problemu możemy wydrukować, a potem rozdawać np. na wydarzeniu grupowym, by zapewnić każdemu z uczestników dostęp do wybranych przez nas zdjęć. Jednak każdy, kto zeskanuje kod będzie też mógł dodawać własne fotografie, przez co jest to również świetny sposób na tworzenie wspólnych albumów podczas wesel czy imprez firmowych, bez potrzeby późniejszego zbierania fotek od wszystkich uczestników.

Przeprojektowany edytor aplikacji Zdjęcia Google zacznie być udostępniany globalnie na urządzenia z systemem Android 8 lub nowszym już w czerwcu. Użytkownicy urządzeń z iOS będą musieli poczekać nieco dłużej – aktualizacja trafi do nich pod koniec tego roku. Funkcja udostępniania albumów za pomocą kodów QR jest już udostępniana wszystkim użytkownikom apki, więc jeśli jeszcze jej nie macie, to wkrótce do was trafi.