Amazfit Active 2 wraca w kwadratowej odsłonie

Amazfit Active 2 powrót do kwadratu z nowymi możliwościami

Strategia powrotu do kwadratowego designu nie jest nowością dla Zepp Health. Oryginalny Amazfit Active miał kwadratową kopertę, a jego następca postawił na okrągły projekt. Teraz wygląda na to, że producent znów chce pokombinować, bo właśnie zauważono nową wariację Amazfit Active 2 w dokumentach rejestracyjnych, która nosi nazwę Amazfit Active 2 Square. Zegarek jest tam powiązany z numerami modeli A2434 i A2440. Rendery, jakie pojawiły się w sieci, wskazują na design nawiązujący do oryginalnego Amazfit Active, ale z ulepszonymi podzespołami i oprogramowaniem z obecnej generacji.

Zazwyczaj, gdy pojawiają się takie wpisy w bazach regulacyjnych, premiera rynkowa zbliża się wielkimi krokami. Zmiana kształtu ma sens – nie każdy preferuje okrągłą tarczę zegarka, więc daje im to możliwość wyboru. Oryginalny kwadratowy model miał swój urok, zwłaszcza dla użytkowników przesiadających się z Fitbitów czy Apple Watch.

Nadchodzący smartwatch Amazfit Active 2 Square pojawił się już na wyciekłych zdjęciach od sprzedawców detalicznych w Ameryce Północnej, w tym na platformach Walmart i Celcom, dzięki czemu możemy dokładnie przyjrzeć się konstrukcji. Jeden ze sklepów ujawnił nam też szczegóły specyfikacji wersji Premium. Wiemy więc, że smartwatch będzie wyposażony w większy 1,75-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 390 x 450 pikseli. Podobnie jak okrągły model Active 2 Premium, zaoferuje ramkę ze stali nierdzewnej z dwoma przyciskami, a ekran chroniony będzie przez szafirowe szkło kryształowe. Zegarek ma być dostarczany z dwoma paskami – skórzanym i silikonowym. Jego wymiary to 43,2 x 36,9 x 9 mm, a waga to około 31,4 g.

Mimo że pełny zestaw funkcji pozostaje do potwierdzenia, lista produktów wskazuje, że Amazfit Active 2 Square będzie miał ten sam biometryczny sensor BioTracker 6.0 PPG co okrągły zegarek, oferując ponad 160 trybów sportowych i algorytm tętna PulsePrecision. Nie jest jeszcze jasne, czy model Premium będzie oferował funkcję płatności zbliżeniowych NFC na wszystkich rynkach, co byłoby sporym minusem, zwłaszcza że Zepp Pay w wersji okrągłej działa bardzo dobrze w Europie. Z drugiej strony, jeśli cena ma być przez to zawyżona, to może klienci przymkną na to oko.

Nowy Amazfit Active 2 Square ma zostać oficjalnie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu, choć dokładna data premiery i globalne ceny nie zostały jeszcze ujawnione. Walmart i Celcom wskazują na kwotę odpowiednio 19999 peso (około 3905 zł) i 30999 peso (około 6050 zł). Brzmi to na tyle niewiarygodnie, że raczej podejrzewam w tym zwyczajny błąd, bo trudno się spodziewać, by kosztowały one tyle pieniędzy, ponieważ obecnie okrągły Amazfit Active 2 kosztuje 299 złotych.