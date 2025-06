Na Galaxy Ring 2 jeszcze poczekamy? Nowy pierścień Samsunga nieprędko ujrzy światło dzienne

Kiedy pojawi się Galaxy Ring 2?

Plotki dotyczące Galaxy Ring 2 krążą już od ubiegłego roku. Nadchodzący pierścień ma być smuklejszy, oferować dłuższą żywotność baterii (w zależności od rozmiaru) oraz zapewniać ulepszone funkcje monitorowania zdrowia i sztucznej inteligencji. Wcześniej oczekiwano, że Samsung zaprezentuje urządzenie wraz z serią Galaxy S25 w styczniu, ale to oczywiście nie nastąpiło. Gigant miał wówczas inne nowości do pokazania – Galaxy S25 Edge i gogle do rzeczywistości rozszerzonej, ukrywające się pod nazwą Project Moohan.

Czytaj też: Kiedy beta One UI 8 trafi na Galaxy S24 i S23? Jest nadzieja na szybką aktualizację

To oczywiście jeszcze nie przekreślało tegorocznej premiery Galaxy Ring 2. Po prostu inteligentny pierścień nie byłby sam w sobie nowością w ofercie, więc nie było potrzeby wcześniejszego zapowiadania jego premiery. Spodziewaliśmy się, że urządzenie zadebiutuje na rynku w podobnym okresie co jego poprzednik, czyli podczas drugiego Galaxy Unpacked, razem z Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Wskazywały też na to kolejne plotki, jakie pojawiały się w sieci.

Czytaj też: Perplexity AI wkracza do Galaxy S26? Samsung szykuje duże zmiany

Niestety, według raportu opublikowanego przez serwis Galaxy Club, prace rozwojowe nad tak zwanym Galaxy Ring 2 dopiero się rozpoczęły. Chociaż raport nie podaje żadnych konkretnych ram czasowych premiery, informacja ta sugeruje, że Samsung może nie wypuścić urządzenia na rynek w 2025 roku. Trudno powiedzieć, czy wynika to z jakichś wewnętrznych opóźnień, czy taki był od początku plan giganta.

Tak czy inaczej, jeśli rozwój jest nadal na wczesnym etapie, minie prawdopodobnie kilka miesięcy, zanim produkt będzie gotowy do debiutu rynkowego. Należy jednak pamiętać, że Galaxy Ring był pierwszym urządzeniem tego typu od Samsunga, więc nie wiemy tak naprawdę, jak wygląda cykl rozwojowy firmy w tym segmencie. Oznacza to, że Galaxy Ring 2 może nie pojawić się aż do początku 2026 roku, z potencjalnym debiutem u boku serii Galaxy S26 w styczniu. Jak zawsze, do tego typu doniesień należy podchodzić z pewną dozą ostrożności, ale obecne sygnały sugerują, że na kolejny „jedyny pierścień” od południowokoreańskiego giganta jeszcze trochę poczekamy.

Czytaj też: Trzy powody, dla których warto czekać na Apple Watch Ultra 3

Z jednej strony wszyscy, którzy czekali na nową generację Galaxy Ring, mogą czuć się rozczarowani, ale z drugiej – może to być dobry ruch. Inteligentny pierścień nie jest urządzeniem, w którym da się tak dużo zmienić, jak chociażby w smartwatchach. Możliwość upchnięcia tam nowych technologii jest dość ograniczona, co oznacza, że nowości wymagają więcej pracy i rozwagi. Z tego też względu nie jest to sprzęt, który klienci chcieliby wymieniać co roku, bo po co, skoro nowości nie jest aż tak dużo? Lepiej więc poczekać, opracować więcej ulepszeń, a klientom pozwolić znudzić się tym, co już mają.