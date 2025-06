Wielka przemiana iPhone’a tuż za rogiem. Jakie zmiany przyniesie iOS 26?

iOS 26 – co nowego Apple opracował nam w tym roku?

Dlaczego iOS 26, a nie iOS 19? Najpierw warto zacząć od wyjaśnienia tej kwestii – Apple postanowił w tym roku zaprowadzić porządek w nazewnictwie swoich systemów operacyjnych, więc nie tylko IOS, ale też iPadOS, macOS, watchOS, visionOS i tvOS, będą nosić numer „26”. Jest to oczywiście wzięte od roku, ale od razu to też wyjaśniam – nie kalendarzowego a modelowego, który od czerwca liczony jest tak jakby do przodu. Skoro to już omówiliśmy, teraz przejdźmy do planowanych zmian.

Apple skupi się głównie na nowym wyglądzie iOS 26, a dominującym punktem redesignu jest dążenie do spójności elementów sterujących, ikon, przycisków oraz dynamiki i mechanizmów interfejsu użytkownika w całym ekosystemie Apple, zarówno w iOS, jak i macOS. Jak podsumował Mark Gurman z Bloomberga, interfejsy iPada, Maca i iPhone’a, choć mają wiele podobieństw, różnią się w wielu aspektach.

Zmienią się takie elementy jak menu “hamburger”, przyciski menu, pasek menu, przyciski zamykania aplikacji czy wygląd i zachowanie Docka. Celem jest dodanie spójności i wprowadzenie “szklanych” efektów w całym interfejsie. Chodzi również o przebudowę niektórych aplikacji, aby były lepiej zrozumiałe dla nowego pokolenia użytkowników i sprawiały wrażenie bardziej zunifikowanych z osobą i urządzeniami. Będzie to dość dramatyczny zestaw zmian, do którego trzeba będzie się przyzwyczaić, ale finalnie ma on zyskać uznanie użytkowników. Doniesienia wskazują, że cele Apple’a w tym redesignie to sprawienie, aby iOS i iPhone’y były prostsze w użyciu, szybsze w nawigacji i łatwiejsze do nauczenia.

Dalej doczekamy się nowych i zaktualizowanych aplikacji giganta, co raczej nikogo nie dziwi, bo takowe wprowadzane są w każdej generacji systemu. Jak na razie plotki na ten temat są skromne, ale w iOS 26 spodziewać się można znacznie więcej ulepszeń aplikacji, niż dotychczas udostępniono. Oto, co wskazują plotki:

Aplikacja Gry — Apple tworzy własną dedykowaną aplikację Gry, która wchłonie funkcjonalność Game Center i doda jeszcze więcej nowości.

tworzy własną dedykowaną aplikację Gry, która wchłonie funkcjonalność Game Center i doda jeszcze więcej nowości. Tłumaczenie na żywo w aplikacji Tłumacz — AirPods i ulepszona aplikacja Tłumacz umożliwią tłumaczenie na żywo po raz pierwszy.

AirPods i ulepszona aplikacja Tłumacz umożliwią tłumaczenie na żywo po raz pierwszy. Nowa aplikacja Zdrowie z Apple Health+ – pojawią się funkcje logowania jedzenia, filmy edukacyjne, a nawet funkcja coachingu AI.

pojawią się funkcje logowania jedzenia, filmy edukacyjne, a nawet funkcja coachingu AI. Ulepszenia RCS w Wiadomościach — końcowe szyfrowanie i więcej ulepszeń RCS trafi do aplikacji Wiadomości.

Apple Intelligence było głównym hasłem iOS 18 i wiemy, jak to się skończyło. Chociaż nowa wersja będzie na pewno bardziej zaawansowana, to raczej spodziewajmy się ulepszeń tego, co już wprowadzono niż rewolucyjnych nowości. Zgodnie z doniesieniami, doczekamy się w końcu trzech opóźnionych funkcji Siri z iOS 18, integracji z nowymi modelami AI innych firm, usprawnienia baterii i rozszerzenia AI na więcej aplikacji. Nic spektakularnego, ale może to dobrze, bo przynajmniej firma będzie w stanie dotrzymać tych obietnic.

Oprócz tego iOS 26 przyniesie sporo mniejszych funkcji, takich jak szacowany czas ładowania na ekranie blokady, nowe ułatwienia dostępu, Stage Manager na zewnętrznym wyświetlaczu, synchronizacja sieci Wi-Fi z logowaniem, ulepszenia dźwięków tła i łatwiejszy transfer eSIM na Androida. Można się jednak spodziewać, że Apple prawdopodobnie ma w zanadrzu znacznie więcej niespodzianek w swojej najnowszej aktualizacji iPhone’a, które zaprezentuje nam na nadchodzącej konferecji.