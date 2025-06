Apple żegna się z niektórymi modelami MacBooka

macOS 26 i pożegnanie z Intelowymi Macami

W sieci pojawiły się informacje, sugerujące, że jeden z ostatnich modeli MacBooka Pro z 2020 roku, oparty na procesorze Intel, nie otrzyma aktualizacji macOS 26. Informacja ta pochodzi z wiarygodnego, choć prywatnego konta na platformie X, które w przeszłości udostępniało dokładne dane na temat aktualizacji oprogramowania Apple. Według leakera, 13-calowy MacBook Pro z 2020 roku z dwoma portami Thunderbolt nie otrzyma już nowej wersji oprogramowania. Choć źródło “nie do końca w to wierzy”, podejrzewa się, że istnieje ku temu bardzo dobry powód.

W porównaniu do wersji 13-calowego MacBooka Pro z 2020 roku z czterema portami Thunderbolt, warianty z dwoma portami zawierały starszy, 8. generacji chip Intela, podobny do tych z modeli z 2018 roku. Natomiast model z czterema portami wykorzystywał 10. generacji chipy Intela, mimo że oba modele MacBooka Pro zostały wprowadzone na rynek w tym samym roku. Co więcej, w ostatnim raporcie ujawniono również, że Apple porzuci wsparcie dla modeli Maców z 2018 roku, co jest zgodne z obecnymi informacjami.

Jeśli więc posiadasz 13-calowego MacBooka Pro z 2020 roku z dwoma portami Thunderbolt, Mac mini z 2018 roku lub iMac Pro z 2017 roku, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że macOS 26 nie będzie kompatybilny z Twoim urządzeniem. Jak jednak wspomniałam, wszystkie informacje poznamy już za kilka godzin i spodziewamy się, że Apple – oprócz ulepszeń – ogłosi również listę kompatybilnych urządzeń, by nie było żadnych wątpliwości w tym temacie.

Oto lista urządzeń, które będą obsługiwały mcOS 26:

MacBook Air (M1) lub nowszy

(M1) lub nowszy MacBook Pro (2020, model 4-portowy) lub nowszy

(2020, model 4-portowy) lub nowszy iMac (2020) lub nowszy

(2020) lub nowszy Mac mini (M1) lub nowszy

(M1) lub nowszy Mac Pro (2019) lub nowszy

(2019) lub nowszy Mac Studio (wszystkie modele)

Dla tych, którzy nie są na bieżąco z plotkami na temat poczynań giganta z Cupertino, wspomnę, że w tym roku Apple ma zamiar ujednolicić wygląd swoich systemów, przyjmując tzw. „szklany” design skupiony pod nazwą „Project Solaris” i bazujący na designie visionOS. Ma to sprawić, że cały ekosystem będzie prezentował się spójniej i nowocześniej. Podkreśla to również fakt, iż Apple zdecyduje się na zmianę nazwy, dlatego właśnie zamiast spodziewanego iOS 16, dostaniemy iOS 26 (od roku modelowego). To samo spodka pozostałe systemy producenta – iOS, ipadOS, watchOS czy tvOS.