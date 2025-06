watchOS 26 przyniesie prawdziwą rewolucję w Apple Watch

watchOS 26 – Centrum Sterowania z widżetami innych firm?

Najnowszy raport sugeruje, że watchOS 26 wprowadzi znaczącą zmianę, która z pewnością ucieszy wielu użytkowników Apple Watch. Powołując się na wiarygodne źródło, 9to5Mac donosi, że system operacyjny dla zegarków Apple’a pozwoli deweloperom aplikacji zewnętrznych umieszczać widżety bezpośrednio w Centrum Sterowania na Apple Watch. Co więcej, źródło twierdzi, że układ będzie “w pełni konfigurowalny” z poziomu aplikacji Watch na iPhonie. Jest to naprawdę świetna wiadomość, bo oznacza, że właściciele Apple Watch będą mogli dodawać, usuwać i zmieniać kolejność widżetów prosto ze swojego smartfona, co znacznie ułatwi zarządzanie.

Wiele użytkowników Apple Watch korzysta ze swoich smartwatchy głównie do monitorowania aktywności fizycznej i zdrowia. Choć dla niektórych te zastosowania są wystarczające, wprowadzenie widżetów od firm trzecich do Centrum Sterowania może otworzyć drzwi do znacznie większej funkcjonalności niż dotychczas. Daje to ogromne możliwości personalizacji i szybkiego dostępu do kluczowych informacji z ulubionych aplikacji, bezpośrednio z nadgarstka.

W ramach watchOS 11 gigant z Cupertino wprowadził spore zmiany w widżetach na swoich zegarkach. Dodał widżety dla alertów pogodowych, zdjęć czy aplikacji Shazam, a także zaczął je automatycznie wyświetlać w Inteligentnych Stosach. Teraz natomiast idzie dalej, znosząc dotychczasowe ograniczenia i idealnie wpisując się w plotkowane większe ujednolicenie ekosystemu, czego dowodem jest również nowa nazwa – watchOS 26 zamiast watchOS 12.

Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała ta implementacja ani czy będzie gotowa na premierę stabilnej wersji oprogramowania. Jest to na tyle duża nowość, że Apple na pewno ogłosi ją na nadchodzącej konferencji, ale trzeba się liczyć z tym, że potem będziemy musieli poczekać na nią znacznie dłużej niż do pierwszej głównej aktualizacji. Lepiej więc podchodzić do tego na spokojnie i z dystansem, by nie narobić sobie za dużych nadziei.

Jeśli zastanawiacie się, czy wasz Apple Watch dostanie tę aktualizację, to mamy dobre wiadomości. Chociaż nic nie zostało ogłoszone oficjalnie, to przecieki wspominają, że w tym, roku żaden model Apple Watch nie zostanie pozbawiony wsparcia, co oznaczałoby, że watchOS 26 trafi na te same smartwatche, co ubiegłoroczne wydanie. Obejmowałoby to Apple Watch Series 6, Apple Watch SE 2. generacji oraz wszystkie nowsze zegarki z logo nadgryzionego jabłka.