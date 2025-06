Które urządzenia Apple’a nie dostaną iOS 26, iPadOS 26 i macOS 26?

Na dniach Apple przedstawi nam kolejne generacje swoich systemów

W przyszłym tygodniu Apple ma zaprezentować swoje najnowsze, znaczące aktualizacje oprogramowania: iOS 26, iPadOS 26 i macOS 26. Jednak, jak co roku, pojawiają się plotki o tym, że nowe wersje systemów mogą również oznaczać zakończenie wsparcia dla części starszych urządzeń. Tutaj warto też wspomnieć, że raporty donoszą o ujednoliceniu numeracji do “26” we wszystkich systemach, co podkreśla spójność ekosystemu Apple’a, co ma być kluczowe podczas nadchodzącej konferencji.

Mówi się bowiem, że Apple szykuje rewolucję wizualną. Projekt o kryptonimie “Solarium” ma na celu ujednolicenie wyglądu wszystkich platform giganta, czerpiąc inspirację z przestrzennego systemu visionOS, znanego z Vision Pro. To oznacza, że nowe, bardziej nowoczesne i spójne wzornictwo ma trafić nie tylko na iOS, macOS i iPadOS, ale również na tvOS i watchOS. Cały projekt “Solarium” skupia się na “szklanym” (glass-like) redesignie, który ma nadać interfejsom bardziej nowoczesny i spójny wygląd. Mark Gurman z Bloomberga podkreśla, że nadchodzące odświeżenie UI będzie znacznie bardziej odczuwalne niż to z 2013 roku, które było dotychczas największą zmianą w interfejsie iPhone’a. W tym kontekście zmiana nazwy ma sens, sprawiając, że wszystkie systemy będą jeszcze bliższe siebie niż dotychczas. Nazwa jest oczywiście wzięta od roku, ale nie kalendarzowego a modelowego, który od czerwca liczony jest tak jakby do przodu.

Co roku, kiedy Apple wydaje nowe oprogramowanie, zawsze pojawia się pytanie, czy wszystkie urządzenia z poprzednich generacji otrzymają aktualizację. Dla przykładu, zeszłoroczna aktualizacja iOS 18 wspierała dokładnie te same urządzenia co iOS 17 z 2023 roku, choć oczywiście niektóre funkcje (Apple Intelligence), były zarezerwowane tylko dla konkretnych modeli. Jednak w tym roku, według plotek z różnych źródeł, Apple planuje zrezygnować ze wsparcia dla niektórych starszych sprzętów.

Sprawdźmy więc, które iPhone’y, iPady i komputery Mac nie otrzymają nowego oprogramowania od Apple’a

iOS 26 ma pożegnać się z trzema modelami iPhone’ów:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Dla iPadOS 26 lista jest krótsza, wsparcie ma stracić tylko jeden iPad:

iPad (7. generacji)

Najwięcej zmian szykuje się dla komputerów, gdyż macOS 26 ma przestać wspierać cztery modele Maców:

2020 MacBook Air z procesorem Intel

2018 MacBook Pro

2018 Mac mini

2017 iMac Pro

Jak zwykle jednak przypomnę, że lista nie jest ostateczna, ale opiera się na dotychczasowej wiedzy na temat wsparcia oferowanego przez giganta z Cupertino. Pewne informacje poznamy dopiero po wydaniu iOS 26, iPadOS 26 i macOS 26. Należy też wspomnieć, że Apple może nadal technicznie wspierać dane urządzenie, jednocześnie wstrzymując od niego najbardziej zaawansowane funkcje, jak to było w przypadku Apple Intelligence.