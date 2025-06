CarPlay czeka spora aktualizacja w iOS 26 – nowy wygląd i więcej spójności z ekosystemem Apple’a

Odświeżony CarPlay w iOS 26

Kilka tygodni temu Apple zapowiedział CarPlay Ultra, czyli nową generację swojej samochodowej platformy. Gigant nie zamierza na tym poprzestać, bo według plotek, zamierza ulepszyć dotychczasowe doświadczenie użytkownika, wprowadzając masywną aktualizację wraz z iOS 26. Według 9to5Mac, gigant z Cupertino planuje przebudować obecny interfejs CarPlay w ramach szerzej zakrojonych działań mających na celu stworzenie większej spójności we wszystkich swoich systemach operacyjnych.

Ta przebudowa interfejsu użytkownika ma podążać za wytycznymi Project Solarium, o którym po raz pierwszy donosił Mark Gurman z Bloomberga. Według dziennikarza, iOS 26 „zasadniczo zmieni wygląd systemów operacyjnych i uczyni różne platformy oprogramowania Apple bardziej spójnymi”. Gurman raportuje, że Apple ujednolici wygląd iOS, iPadOS i macOS, aby stworzyć bardziej płynne i zintegrowane doświadczenie na różnych urządzeniach.

Apple zamierza zaktualizować wygląd ikon, menu, aplikacji, okien i przycisków systemowych. Ten redesign ma być największym dla iPhone’a od czasów iOS 7 oraz dla Maca od Big Sur. Celem jest osiągnięcie większej spójności między różnymi systemami operacyjnymi Apple. Z tym ma wiązać się właśnie zmiana numeracji na „26”, co ma położyć kres lekkiemu zamieszaniu, jakie zawsze panowało w przypadku systemów Apple’a. Tutaj warto wspomnieć, że chociaż logiczne byłoby użycie liczby „25”, odnoszące się do aktualnego roku kalendarzowego, to gigant posługuje się rokiem modelowym, w którym to, co jest prezentowane od czerwca, zalicza się już jako produkt na kolejny rok.

Kolejne zmiany w ramach CarPlay są częścią strategii Apple’a na ulepszenie doświadczeń użytkowników, korzystających z tej platformy dla kierowców. Po latach dość małego zaangażowania, firma teraz mocno skupia się na funkcjach i aktualizacjach. W iOS 18 CarPlay dostało takie ulepszenia, jak:

Dźwięk przestrzenny (Spatial Audio) – pozwala kierowcom cieszyć się utworami i albumami z Dźwiękiem Przestrzennym dostępnymi w Apple Music i aplikacjach stron trzecich, gdy są połączeni z CarPlay. Pojazdy z wielokanałowymi systemami audio mogą oferować wciągające wrażenia dźwiękowe. Wsparcie dla Dolby Atmos jest również dostępne w kompatybilnych pojazdach.

Wciąż nie jest jasne, co jeszcze Apple planuje dla CarPlay, ale ta poważna przebudowa interfejsu użytkownika może już teraz zaliczyć się do jednej największych aktualizacji systemów infotainment w pojazdach. Pozostaje nam poczekać do konferencji i przekonać się, jak dużo innych nowości gigant przygotował dla kierowców.