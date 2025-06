Samochody elektryczne dla Polaków. Pokazali twarde dane programu NaszEAuto

Wyobraź sobie, że codziennie mijasz długie kolejki do stacji benzynowych, reliktu przeszłości z twojej perspektywy, którego już nie potrzebujesz, bo ładujesz się przez noc. No, chyba że nie masz dostępu do własnego garażu czy punktu ładowania na postoju, to wtedy i tak sobie poczekasz, tyle że nie na stacji, a w kolejce na stację ładującą, a następnie w samochodzie, kiedy ten będzie się ładował. Elektryczne pojazdy nie są czymś, po co może sięgnąć każdy bez większego namysłu, ale prawdą jest, że każdego dnia na ulicach naszych miast przybywa tych cichych, eleganckich pojazdów. Co jednak mówi na ten temat zestaw danych z NaszEAuto?

Zainteresowanie w programie NaszEAuto. Czy spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

Prawdą jest, że nasze ulice coraz częściej przemierzają pojazdy, które nie warczą, lecz szumią. Nie spalają paliwa, lecz czerpią energię z prądu. Polacy chętnie wskakują za kierownice elektryków, ale różnice regionalne, jakie ta zmiana odsłania, są zaskakujące. Pomimo rosnącego zainteresowania elektromobilnością w Polsce, w naszym kraju wciąż można zauważyć ogromne różnice w popularności samochodów elektrycznych. Dlaczego więc jedne regiony wyraźnie wyprzedzają inne, korzystając chętniej z programów dofinansowań? Co wpływa na to, że mieszkańcy pewnych województw biją rekordy w liczbie składanych wniosków, podczas gdy inni niemal ignorują możliwości finansowego wsparcia?

Z informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wynika, że liderem elektromobilności jest obecnie województwo mazowieckie, a szczególnie (bez zaskoczeń) być może najlepiej “wyposażona” w stacje ładowania Warszawa. Do początku czerwca 2025 roku mieszkańcy Mazowsza złożyli 987 wniosków, co stanowi prawie 1/5 wszystkich zgłoszeń w całym kraju. Sama stolica odpowiada za niemal połowę tej liczby, co tylko pokazuje, jak duże znaczenie ma gęsta zabudowa miejska i gotowość infrastrukturalna dla popularyzacji EV. Na drugim miejscu plasuje się województwo śląskie, gdzie zainteresowanie rozkłada się bardziej równomiernie, bo Katowice dominują lokalnie, ale wnioski spływają także z takich miast jak Będzin czy Rybnik. Tuż za nimi znajduje się Małopolska i tu na czele z Krakowem, co potwierdza miejską naturę elektromobilnego boomu.

Z drugiej strony, województwa takie jak opolskie, lubuskie i świętokrzyskie wykazują bardzo ograniczone zaangażowanie. W opolskim do urzędów spłynęło jedynie 89 wniosków, z czego największy odsetek przypada na samą Opole. W Lubuskiem i Świętokrzyskiem sytuacja wygląda podobnie, a możliwe przyczyny to ograniczona świadomość mieszkańców, brak infrastruktury ładowania czy zwyczajna bariera finansowa, bo zakup nowego elektrycznego samochodu to nie groszowe kwestie.

Musimy też pamiętać, że samo zainteresowanie nie wystarcza, bo aktualnie realizacja programu napotyka spore problemy administracyjne. Spośród blisko 5000 złożonych wniosków jedynie 180 uzyskało wstępną akceptację, a aż 90% wymaga poprawek. Ponieważ program wystartował niedawno, potencjalni beneficjenci powinni działać szybko, by zdążyć przed wyczerpaniem środków i poprawić ewentualne błędy. Warto też zauważyć, że pomimo wykorzystania dostępnego budżetu w wysokości tylko ok. 9,33%, realne wypłaty jeszcze się nie rozpoczęły.