Rewolucja wśród jednośladów. To pierwszy taki rower na rynku, który pomyśli za ciebie

Rower może robić więcej niż tylko się toczyć. Dzięki Shimano Q’Auto mamy wyruszać w trasę tak, jak nigdy dotąd, bo rower ma nas słuchać, obserwować i nawet przewidywać przyszłość. Każde naciśnięcie pedału, każdy podjazd, każde hamowanie, ma być czymś więcej niż tylko odpowiedzią mechanicznych trybików, a istną rozmową między nami a rowerem. Modelem, który ma zaoferować nam takie doświadczenie, będzie Sneak 3 EQ, czyli oficjalnie pierwszy rower właśnie z Shimano Q’Auto.

Przełom w segmencie miejskich rowerów, czyli Sneak 3 EQ z systemem Q’Auto od Shimano

ROSE Sneak 3 EQ to punkt zwrotny w segmencie rowerów, a to dzięki temu, że robi użytek z innowacyjnego systemu Q’Auto firmy Shimano, dzięki czemu staje się pierwszym ogólnodostępnym rowerem miejskim z automatyczną elektroniczną zmianą biegów bez użycia akumulatora z przymusem regularnego ładowania. Wszystko dzięki piaście z dynamem (Shimano FH-U6060), które to zamienia ruch koła w energię elektryczną i magazynuje ją w mikrokondensatorze litowo-jonowym o żywotności ponad roku. Jednak to mechanizm znany już od wielu lat, bo przecież dynamo zasilało światła rowerowe już przed dekadami, ale spokojnie – nie jest to jedyna wyjątkowa cecha Shimano Q’Auto.

Jak pisaliśmy wcześniej, Shimano Q’Auto ma zredefiniować to, jak postrzegamy jazdę zwłaszcza na miejskim rowerze. Zestaw ten obejmuje bowiem przerzutkę RD-U8050 i bezprzewodową manetkę Di2, zapewniając automatyczną zmianę biegów z możliwością ręcznej korekty. Jest to powiązane ze zintegrowanymi czujnikami, które na bieżąco mierzą prędkość, kadencję i nachylenie terenu, przewidując optymalny moment zmiany przełożenia i uczą się preferencji użytkownika. Rower Sneak 3 EQ od ROSE łączy tę technologię z praktycznymi cechami miejskiego jednośladu, zapewniając nam połączenie aluminiowej ramy i widelca z włókna węglowego, napędu 1×11 Shimano LinkGlide, opon o szerokości 1,65 cala, niskiej wagi na poziomie około 14 kg oraz zintegrowanej podpórki, bagażnika i oświetlenia.

Innymi słowy, Sneak 3 EQ ma pozwolić nam zapomnieć o ładowaniu bezprzewodowej przerzutki, zadbać o inteligentne zmienianie przełożeń, nauczyć się naszego stylu jazdy i tym samym zrewolucjonizować przyjemność z jazdy na rowerze. Pozostaje jednak pytanie, czy aby taki system nie będzie krytykowany przez “prawdziwych pasjonatów” dokładnie tak samo, jak niegdyś krytykowane były automatyczne skrzynie biegów w samochodach.