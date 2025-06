M40 zadebiutował. Niemiecki gigant chce zrewolucjonizować elektryczne rowery górskie

Mahle wchodzi na rynek elektrycznych rowerów górskich. Co ma do zaoferowania M40?

Wchodząc na rynek silników centralnych, Mahle rzuca wyzwanie dotychczasowym liderom i próbuje zdobyć pozycję w segmencie wysokowydajnych elektrycznych rowerów górskich (e-MTB). Robi to w niezłym stylu, bo zaprezentowany właśnie silnik Mahle M40 może pochwalić się imponującymi parametrami, bo mocą szczytową rzędu 850 watów oraz momentem obrotowym na poziomie 105 Nm przy masie na poziomie zaledwie 2,5 kg. To stawia go w bezpośredniej konkurencji z gigantami takimi jak Bosch czy Shimano, a wysoki stosunek mocy do masy szczególnie przemawia do zaawansowanych użytkowników.

Silnik wykorzystuje system montażu DMS (Decoupling Mounting System), który ogranicza przenoszenie drgań na ramę, poprawiając tym samym komfort i stabilność jazdy. Dodatkowo zaawansowane czujniki wykrywają zmiany prędkości z dokładnością do 3 cm, co pozwala precyzyjnie dostosowywać wspomaganie do aktualnych warunków jazdy. Jeśli z kolei idzie o zasilanie, to do napędu M40 producent przygotował dwa warianty akumulatorów – iM5 (534 Wh, 2,5 kg) i iM8 (800 Wh, 3,7 kg). Oba mają identyczną formę, co ułatwia ich wymianę, a wedle zapewnień, większy model może zapewnić do 150 km zasięgu lub pokonanie 2500 metrów przewyższenia zależnie od warunków.

Cecha Mahle M40 Bosch Performance Line CX Shimano EP801 Moc szczytowa 850 W 850 W 600–800 W (w zależności od trybu) Moment obrotowy 105 Nm 85 Nm 85 Nm Masa silnika 2,5 kg ~2,9 kg 2,7 kg System baterii iM5 (534 Wh) / iM8 (800 Wh) PowerTube/PowerPack 500–750 Wh Shimano BT-E8036 (630 Wh) / BT-E8035 (504 Wh) Wyświetlacz Head Unit+ (1,9” w ramie) Kiox 300 / Intuvia / LED Remote SC-EM800 / Aplikacja E-Tube Sterowanie Trio Remote (3 przyciski, bezprzewodowy) Przewodowe kontrolery Bosch Shimano Switch Unit (przewodowy lub bezprzewodowy) Zasięg maksymalny do 150 km / 2500 m przewyższenia do 140–160 km (z PowerTube 750) ok. 100–120 km (z baterią 630 Wh) Tryby wspomagania 3 poziomy + aplikacja 4 poziomy (Eco, Tour+, eMTB, Turbo) 5 poziomów (Eco, Trail, Boost itd.) Nowatorskie cechy DMS – system minimalizacji drgań, ultraszybkie czujniki Tryb eMTB adaptacyjny, integracja z ABS i smart systemem Zaawansowana integracja z Di2, personalizacja przez E-Tube

System M40 oferuje wyświetlacz Head Unit+, a więc kolorowy ekran 1,9 cala wbudowany w górną rurę ramy, który pokazuje kluczowe dane jazdy. Uzupełnia go bezprzewodowy kontroler Trio Remote z trzema przyciskami do zmiany poziomów wspomagania i poruszania się po menu, który to jest montowany na kierownicy. System można też zintegrować z aplikacją My SmartBike, pozwalającą personalizować ustawienia i monitorować wydajność. Samo wejście Mahle na rynek silników centralnych to przemyślany ruch strategiczny, mający na celu rozszerzenie oferty e-bike i odpowiedź na rosnący popyt na mocne e-MTB. Parametry M40 są imponujące, ale jego sukces zależy od tego, czy zostanie zaadaptowany przez producentów rowerów i zaakceptowany przez środowisko użytkowników. Pierwsze współprace z markami takimi jak Abums, Labyrinth, Sants czy Titan Racing sugerują pozytywny odbiór, ale kluczowe będzie szersze wejście na rynek.

Podsumowując, Mahle M40 to znaczący krok naprzód w technologii silników do rowerów elektrycznych. Łączy dużą moc, niską wagę i funkcje zorientowane na potrzeby rowerzystów, a w miarę jak branża e-bike będzie się rozwijać, takie innowacje jak M40 odegrają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości wspomaganej jazdy.