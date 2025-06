FSR 4 trafia do kolejnych 14 gier dzięki nowym sterownikom AMD. Gracze nareszcie dostają to, na co czekali

Główną nowością w tej wersji jest oficjalne wsparcie dla karty graficznej AMD Radeon RX 9060 XT oraz Radeon AI PRO R9700

To, co moim zdaniem zasługuje na wzmiankę, to sterownik typu WHQL (Windows Hardware Quality Labs), co oznacza, że przeszedł certyfikację Microsoftu, co teoretycznie świadczy o jego stabilności i kompatybilności z systemami Windows 10 i 11. Oprócz wsparcia dla nowych modeli, oferuje również optymalizację dla „Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster”. Poza tym wsparcie FSR 4 obejmuje kolejne tytuły:

Deadzone: Rogue

F1® 25

Frostpunk 2

Legacy: Steel & Sorcery

Lords of the Fallen

Planetaries

QANGA

Rem Survival

Runescape: Dragonwilds

Star Wars Outlaws

Steel Seed

Stellar Blade™

Virtua Fighter 5 R.E.V.O

Wild Assault

Dodatkowo Sterowniki rozszerzają również obsługę API Vulkan, dodając cztery nowe rozszerzenia Vulkan, w tym:

VK_KHR_video_maintenance1

VK_KHR_video_encode_queue

VK_KHR_video_encode_h264

VK_KHR_video_encode_h265

Poza tym w takich sterownikach nie mogło zabraknąć naprawy kilku problemów, które utrudniały życie użytkowników, czyli:

Naprawiono wybory dotyczące jakości i wydajności, które mogły zostać odwrócone w interfejsie użytkownika technologii AMD Radeon Boost.

Naprawiono błąd podczas grania w Battlefield na kartach graficznych serii Radeon RX 7000, przez którego mogły pojawiać się artefakty i uszkodzenia.

Naprawiono błąd podczas gry Le Mans Ultimate na kartach graficznych serii Radeon RX 9070, przez którego wydajność mogła być niższa od oczekiwanej.

Na koniec, w informacjach związanych ze szczegółami sterownika, grupa czerwonych informuje o błędach, z których zdają sobie sprawę i nad którymi pracują. Podsumowując, gdy Nvidia wypuszcza nowe sterowniki, to po pierwsze, informacji jest dużo więcej, a po drugie, gier i programów ze wsparciem własnej technologii mają tak wiele, że potrzebują osobnego artykułu. Jest to oczywiście związane z ilością implementacji wszystkiego z nimi związanego, także nic dziwnego, że AMD nie ma wiele do pochwalenia się. Dla zainteresowanych szczegółami odsyłam do źródła.