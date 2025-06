Home Tech Nintendo Switch 2 jest już u nas! Premiera i unboxing

Nintendo Switch 2 jest już u nas! Premiera i unboxing

5 czerwca 2025 roku to data, na którą czekało większość graczy na całym świecie. Po miesiącach plotek, przecieków i gorącego wyczekiwania, japońska firma w końcu dostarczyła na sklepowe półki swoją najnowszą hybrydową konsolę. Wraz ze Switchem 2 na rynku pojawił się nowy Pro Controller oraz intrygująca kamerka, która pozwala na prowadzenie wideorozmów podczas gry na Nintendo. Jak to wszystko wygląda? Cały zestaw przyjechał dziś do naszej redakcji i go dla Was rozpakowaliśmy!