Google szykuje kolejne ulepszenia dla Circle to Search. Funkcja stanie się bardziej użyteczna

Wyszukiwanie Google z nowymi mocami. Circle to Search z historią muzyki i inteligentnymi tłumaczeniami

Circle to Search to funkcja, która pozwala użytkownikom wyszukać cokolwiek na ekranie smartfona, po prostu zaznaczając to gestem okręgu, zakreślenia lub podkreślenia. Niezależnie od tego, czy widzimy intrygujący obiekt na zdjęciu, nazwę rośliny w filmie, czy fragment tekstu w obcym języku, wystarczy zaznaczyć go na ekranie, a Google natychmiast dostarczy nam odpowiednie informacje. Do tej pory funkcja ta oferowała już błyskawiczne znajdowanie produktów, identyfikowanie miejsc, czy wsparcie w nauce. A teraz, najnowsze odkrycia w kodzie aplikacji Google zdradzają, że nadchodzą jeszcze większe ułatwienia.

Czytaj też: Zdjęcia Google wkraczają w nową erę edycji. Sprawdźcie, jakie nowości przygotowano

Serwis Android Authority znalazł w becie aplikacji Google (wersja 16.22.44.sa.arm64 beta) dwie kluczowe zmiany, które znacząco usprawnią korzystanie z Circle to Search, szczególnie w kontekście identyfikacji muzyki i tłumaczeń.

Rozpoznawanie muzyki to bardzo przydatna opcja, bo często słyszymy jakiś utwór w serwisie społecznościowym i nie możemy znaleźć jego tytułu. Circle to Search pomaga w takich sytuacjach. A co w sytuacji, gdy wiemy, że jakiś utwór już wyszukiwaliśmy, ale nie możemy go sobie przypomnieć? Tu z pomocą przychodzi nowość, opracowywana przez giganta. W wersji beta aplikacji, po aktywacji funkcji i dotknięciu ikony nutki, zauważymy też nową ikonę historii w prawym górnym rogu ekranu. To bezpośredni skrót do strony “Ostatnie wyszukiwania piosenek”, która zaczęła być udostępniana beta testerom już w kwietniu. Dzięki temu będziemy mogli szybko przeglądać wszystkie swoje wcześniejsze wyszukiwania, z pełnymi tytułami utworów, miniaturkami albumów i informacjami o artystach. Koniec z zastanawianiem się “co to była za piosenka, którą wczoraj wyszukiwałem?”.

Czytaj też: Stabilny Android 16 już na Pixelach. Google rzuca wyzwanie Apple’owi i wprowadza masę nowości

Następną nowość znajdziemy, korzystając z tłumaczeń. Obecnie Circle to Search pozwala przetłumaczyć cały ekran, ale zaznaczenie konkretnego fragmentu tekstu gestem powoduje utratę możliwości tłumaczenia – trzeba było wyjść z funkcji i aktywować ją ponownie. Na szczęście to uciążliwe ograniczenie wkrótce zniknie. Wygląda na to, że po zaznaczeniu dowolnego elementu na ekranie, pojawi się specjalny przycisk tłumaczenia, co pozwoli na błyskawiczne przełożenie zaznaczonego tekstu bez dodatkowych kroków. Takie rozwinięcie funkcji znacząco usprawni pracę z treściami w obcych językach i ułatwi cały proces, co zresztą jest właśnie głównym celem Circle to Search – ułatwienie życia.

Czytaj też: iOS 26 już oficjalnie! Tak teraz będą wyglądały ekrany naszych iPhone’ów

Jak widać, Google cały czas prężnie rozwija tę funkcję, sprawiając, że staje się potężniejszym i bardziej wszechstronnym narzędziem, bez którego wielu użytkowników nie wyobraża sobie korzystania ze smartfona. Wspomniane zmiany są na razie na dość wczesnym etapie prac, więc nie wiemy, kiedy dokładnie zostaną udostępnione w stabilnej wersji, ale gigant raczej nie będzie nam kazał długo na to czekać.