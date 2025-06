iOS 26 już oficjalnie! Tak teraz będą wyglądały ekrany naszych iPhone’ów

Nowy design bez drastycznych zmian, ale to dobrze

iOS 26 wprowadza nowy styl wizualny, który Apple nazwało „Liquid Glass”. To — jak mogliśmy usłyszeć na konferencji — przezroczysty, dynamiczny materiał, który nadaje interfejsowi lekkości i nowoczesności, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla iOS prostotę. Na ekranie blokady czas dynamicznie dopasowuje się do przestrzeni dostępnej na tapecie, tworząc bardziej płynne i naturalne wrażenie (godzina może się rozciągać zależnie od ustawionej tapety). Same tapety zyskały trójwymiarowy efekt, który reaguje na ruch telefonu. Funkcja jest dostępna za darmo w Zdjęciach. iOS 26 pozwoli także na większą personalizację ikony aplikacji i widżety, nadając im przezroczysty wygląd „płynnego szkła”, który dobrze komponuje się z nowym stylem.

Zmiany dotarły też do kluczowych aplikacji. W Aparacie układ stał się prostszy, a do tego wprowadzono kilka opcji, które docenią ludzie, nagrywający wideo iPhone’em (na przykład łatwiejszy wybór jakości czy klatek na sekundę, w których chcemy nagrywać). Aplikacja Zdjęcia doczekała się także naprawy tego, co poprzednia zmiana zepsuła — będzie znów się dzielić na dwie przejrzyste zakładki: Bibliotekę i Kolekcje — co ułatwia poruszanie się po wspomnieniach.

Zmian doczekało się także Safari na iOS. Przeglądarka pozwala zobaczyć więcej treści strony dzięki płynnemu przewijaniu od krawędzi do krawędzi, a w Apple Music, News (którego nadal nie ma w Polsce) czy Podcastach pasek zakładek unosi się nad treścią, dostosowując się do przewijania — kurczy się, gdy przeglądamy, i rozszerza, gdy wracamy w górę. Deweloperzy dostali dostęp do nowych API, które pozwalają im wkomponować ten styl w swoje aplikacje, co powinno sprawić, że cały ekosystem iOS będzie wyglądał spójnie i atrakcyjnie.

Nie ma potężnych zmian, ale małe, „przezroczyste” detale — które naprawdę cieszą oko. Rewolucji brak, ale trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle!

Nowości w Apple Intelligence

Apple Intelligence, czyli zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w iOS 26 działa lokalnie na urządzeniu, co ma gwarantować jeszcze większą prywatność i szybkość. Jedną z najciekawszych nowości jest tłumaczenie na żywo, dostępne w aplikacjach Telefon, Wiadomości i FaceTime. Dzięki temu użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym tłumaczyć tekst i dźwięk, co ułatwia rozmowy z osobami mówiącymi w innych językach. Kolejna funkcja, nazwana Inteligencją wizualną, pozwala analizować to, co widzimy na ekranie iPhone’a. Można na przykład wyszukać podobne obrazy w Google, Etsy czy innych wspieranych aplikacjach, albo automatycznie dodać wydarzenie do kalendarza, jeśli system rozpozna na ekranie informacje o dacie, godzinie i miejscu. Niestety, zero informacji o Siri czy Apple Intelligence po polsku, więc wszystkie te funkcje mogą być dla nas niedostępne lub ograniczone w funkcjonalności.

iOS 26 oferuje także Genmoji i Image Playground. Te narzędzia pozwalają łączyć istniejące emoji z własnymi opisami, tworząc unikalne obrazy lub zupełnie nowe emotikony. Mam także nadzieje, że Genmoji wreszcie będę emoji, a nie naklejkami — ale o tym nie było ani słowa, więc raczej to się nie zmieni. Skróty, czyli automatyzacje, stały się bardziej inteligentne dzięki nowym akcjom opartym na Apple Intelligence — na przykład wspierają funkcje takie jak Writing Tools czy Image Playground, co daje większe możliwości dostosowania systemu do swoich potrzeb. Ciekawym dodatkiem jest automatyczne wykrywanie szczegółów zamówień z e-maili od sklepów czy firm kurierskich. System zbiera te dane i pokazuje status dostawy w jednym miejscu, nawet jeśli zakup nie był realizowany przez Apple Pay. Dla deweloperów Apple przygotowało nowy framework Foundation Models, który pozwala ich aplikacjom korzystać z lokalnych modeli AI. Ponownie, raczej nie będzie to dobrze działać (o ile w ogóle) w naszym kraju.

Nowości w Telefonie i Wiadomościach w iOS 26

Aplikacje Telefon i Wiadomości w iOS 26 także doczekały się kilku zmian, które mają ułatwić zarządzanie kontaktami i ograniczyć rozpraszacze. W Telefonie pojawił się nowy, ujednolicony układ, który łączy w jednym widoku Ulubione, Ostatnie i Poczty głosowe, co ma sprawiać, że wszystko jest bardziej przejrzyste. Funkcja Call Screening może się podobać — zbiera informacje o dzwoniącym, pozwalając użytkownikowi zdecydować, czy odebrać, czy zignorować. Pokazano również wykrywanie spamu, ale nie jest wiadome, czy będzie to działać w Polsce. Z kolei Hold Assist przydaje się, gdy utkniemy na linii oczekiwania — system powiadomi nas, gdy pojawi się żywy konsultant, zamiast zmuszać do słuchania irytującej muzyczki.

Wiadomości od nieznanych nadawców trafiają teraz do osobnego folderu, gdzie możemy je przejrzeć, zaakceptować, poprosić o więcej informacji lub po prostu usunąć. W grupowych czatach pojawiły się nowe opcje, takie jak tworzenie ankiet, wysyłanie i odbieranie Apple Cash (niedostępne w Polsce) czy ustawianie niestandardowych tapet dla czatu poprzez własne zdjęcia czy generowane grafiki przez Image Playground. Widać też, kto akurat pisze, dzięki wskaźnikom pisania, co sprawia, że rozmowy grupowe są łatwiejsze do śledzenia.

CarPlay doczeka się ulepszeń (nie tylko w wersji Ultra)

CarPlay w iOS 26 otrzymał aktualizacje, które mają sprawić, że korzystanie z iPhone’a w samochodzie będzie jeszcze bardziej płynne i bezpieczne. Nowy, kompaktowy widok dla połączeń przychodzących pozwala zobaczyć, kto dzwoni, bez zasłaniania kluczowych informacji, takich jak wskazówki nawigacji (wreszcie!) Wiadomości w CarPlay obsługują teraz Tapbacks i przypinanie rozmów, co ułatwia szybkie reagowanie na wiadomości bez odrywania wzroku od drogi.

Widżety i Live Activities dostarczają aktualnych informacji w czasie rzeczywistym, na przykład o korkach czy powiadomieniach, bez konieczności przełączania aplikacji. Największą nowością jest jednak CarPlay Ultra, które głębiej integruje iPhone’a z systemami samochodu. Pozwala na przykład sterować klimatyzacją czy innymi funkcjami pojazdu bezpośrednio z ekranów auta, tworząc spójne i intuicyjne doświadczenie. Więcej na ten temat możecie znaleźć w naszym artykule poświęconym CarPlay Ultra.

Apple Music, Mapy i Portfel. Codzienne aplikacje z nowymi możliwościami

Apple Music w iOS 26 zdobędzie funkcję tłumaczenia tekstów piosenek, która pozwoli zrozumieć ich treść, a podpowiedzi wymowy ułatwiają śpiewanie w trybie Karaoke — niezależnie od tego, czy znamy język. AutoMix to z kolei rozwiązanie dla tych, którzy lubią płynne przejścia między utworami — system dopasowuje tempo i rytm, tworząc wrażenie, jakby miksował DJ. Pierdoła, ale sam już nie mogę się jej doczekać.

Mapy zyskały funkcję Visited Places, która zapisuje odwiedzone miejsca, takie jak restauracje czy sklepy, zabezpieczając te dane szyfrowaniem end-to-end, by Apple nie miało do nich dostępu. System uczy się też naszych codziennych tras, na przykład do pracy czy domu, i automatycznie sugeruje alternatywy, gdy na drodze pojawiają się opóźnienia.

Portfel w iOS 26 ułatwia codzienne transakcje i podróże. Odświeżone karty pokładowe oferują aktualizacje lotów w czasie rzeczywistym dzięki Live Activities, a także szybki dostęp do Map (na przykład do nawigacji po lotnisku) czy Find My (do śledzenia bagażu). Apple Pay pozwala teraz płacić w ratach lub korzystać z nagród przy zakupach w sklepach, ale to na 99,99% nie będzie u nas dostępne.

Drobiazgi, które mają znaczenie — tym właśnie jest iOS 26

iOS 26 wprowadza też kilka mniejszych, ale wartych uwagi zmian. Apple Games to nowa aplikacja dla graczy, która zbiera wszystkie gry w jednym miejscu, w tym tytuły z Apple Arcade. Informuje o aktualizacjach, wydarzeniach czy nowościach. AirPods (modele 4, 4 z ANC i Pro 2) zyskały nowe możliwości, takie jak nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej czy zdalne sterowanie aparatem iPhone’a lub iPada — wystarczy nacisnąć trzonek słuchawki, by zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo.

Rodzice docenią łatwiejsze tworzenie kont dla dzieci z rozbudowanymi opcjami kontroli, na przykład zatwierdzania nowych kontaktów, blokowania nieodpowiednich treści w FaceTime czy albumach współdzielonych oraz umożliwiania wyjątków dla aplikacji z wyższym limitem wiekowym. Safari wzmacnia prywatność dzięki domyślnej ochronie przed fingerprintingiem, co utrudnia śledzenie użytkowników w sieci. Z kolei nowe funkcje dostępności, takie jak Accessibility Reader (spersonalizowane czytanie systemowe) czy Braille Access (interfejs dla urządzeń brajlowskich), sprawiają, że iPhone staje się bardziej przyjazny dla osób z różnymi potrzebami. Ulepszenia dotarły też do Live Listen, Background Sounds czy Personal Voice, poszerzając możliwości ekosystemu Apple.

Rewolucji brak i można było spodziewać się więcej, chociaż brak drastycznego redesignu w stronę visionOS mnie cieszy. No i — pozwolę sobie na małą złośliwość — wiemy już, że w chińskich nakładkach na Androida wkrótce będą dominowały „szklane” elementy.