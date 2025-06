Stabilny Android 16 już na Pixelach. Google rzuca wyzwanie Apple’owi i wprowadza masę nowości

Zaledwie dzień po tym, jak Apple zaprezentował światu iOS 26 podczas WWDC 2025, Google bezceremonialnie wypuścił Androida 16

Przed kilkoma tygodniami gigant z Mountain View ogłosił nowy, ekspresyjny design Material 3 Expressive, kiedy Android 16 był jeszcze w fazie testów. Teraz natomiast firma wydała jego stabilną wersję i ciężko nie zauważyć, że zrobiła to tuż po prezentacji iOS 26. Ta wczesna premiera to prawdopodobnie część szerszej strategii Google’a, by śmielej konkurować z jednym ze swoich największych rywali. Zwłaszcza że zarówno Android 16, jak i iOS 26, stawiają na zupełnie nowy design. Jednak podczas gdy Apple skupia się na “szklanych” powierzchniach i zachowaniu światła, Google celuje w intuicyjność i łatwość obsługi, oferując użytkownikom więcej kolorów i kształtów w swoim systemie.

Dodatkowo, nie można zapominać, że w przeciwieństwie do Apple’a Android 16 już na starcie dostarcza potężny zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Być może właśnie dlatego firma nie chciała czekać do premiery Pixeli 10, tylko od razu pokazać, że pod względem AI przoduje na rynku smartfonów. Oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, sporo nowości jest przewidzianych jedynie dla Pixeli, choć nie wszystkie. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Android 16 – co nowego pod maską (i na ekranie?)

Właściciele kompatybilnych smartfonów Pixel mogą już pobierać aktualizację do Androida 16. Dotyczy to modeli:

Pixel 6, Pixel 6 Pro i Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro i Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8, Pixel 8 Pro i Pixel 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold i Pixel 9a

Główną gwiazdą Androida 16 jest wspomniany już design Material 3 Expressive. To ogromne odświeżenie interfejsu, które ma uczynić system bardziej przyjaznym i wizualnie atrakcyjnym. Niestety wiadomo już, że na te ulepszenia będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, podobnie jak nowy tryb Pulpitu. Ale Android 16 to nie tylko nowa “farba”. Poza nią znajdziemy szereg innych, istotnych nowości:

Live Updates — Android 16 wprowadzi dynamiczne, interaktywne powiadomienia dla wybranych aplikacji. To coś na kształt funkcji Live Activities znanych z iPhone’ów (w Dynamic Island), z tą różnicą, że Android radzi sobie bez charakterystycznego wycięcia w ekranie. Zobaczymy je na ekranie blokady i w obszarze statusu systemu.

Powiadomienia — system będzie teraz grupował powiadomienia z pojedynczej aplikacji, aby zredukować ich nadmiar i pomóc w utrzymaniu porządku.

Urządzenia słuchowe i połączenia — Android 16 umożliwi przełączanie się z urządzeń słuchowych na mikrofon telefonu dla wyraźniejszych połączeń. Zyskamy też możliwość zarządzania aparatami słuchowymi bezpośrednio z telefonu lub tabletu z Androidem.

— Android 16 umożliwi przełączanie się z urządzeń słuchowych na mikrofon telefonu dla wyraźniejszych połączeń. Zyskamy też możliwość zarządzania aparatami słuchowymi bezpośrednio z telefonu lub tabletu z Androidem. Zaawansowana ochrona (Advanced Protection) – w ramach niedawno ogłoszonych funkcji bezpieczeństwa Google, ta opcja trafia do najnowszej wersji oprogramowania, pozwalając użytkownikom chronić swoje dane osobowe przed atakami online, szkodliwymi aplikacjami, niebezpiecznymi witrynami internetowymi i połączeniami od oszustów.

– w ramach niedawno ogłoszonych funkcji bezpieczeństwa Google, ta opcja trafia do najnowszej wersji oprogramowania, pozwalając użytkownikom chronić swoje dane osobowe przed atakami online, szkodliwymi aplikacjami, niebezpiecznymi witrynami internetowymi i połączeniami od oszustów. Tryb pulpitu — Android 16 zyska tryb pulpitu, przypominający Samsung DeX. Funkcja ta, jak wspomniałam, będzie jednak udostępniana stopniowo w dalszej części roku.

Niestandardowe skróty klawiaturowe — nowa funkcja zwiększająca produktywność. Użytkownicy będą mogli tworzyć własne skróty klawiaturowe do użytku z konkretnymi aplikacjami na różnych urządzeniach. (Apple zaprezentowało podobną funkcję dla Spotlight w poniedziałek, co pokazuje, jak podobne trendy panują w branży).

— nowa funkcja zwiększająca produktywność. Użytkownicy będą mogli tworzyć własne skróty klawiaturowe do użytku z konkretnymi aplikacjami na różnych urządzeniach. (Apple zaprezentowało podobną funkcję dla Spotlight w poniedziałek, co pokazuje, jak podobne trendy panują w branży). Zrzuty ekranu HDR .

. Sterowanie adaptacyjną częstotliwością odświeżania .

. Sprawdzanie tożsamości.

Google zaktualizował także swój portal dla deweloperów, udostępniając nową dokumentację, która ma pomóc w tworzeniu lub aktualizowaniu aplikacji pod Androida 16.

Czerwcowy Pixel Drop

Właściciele Pixeli w tym miesiącu mogą się czuć naprawdę rozpieszczeni, bo Android 16 to nie wszystko, co dostaną. Google najwyraźniej celowo zgrał premierę nowej wersji systemu z czerwcowym Pixel Drop, by wręcz zasypać swoich użytkowników ogromem ulepszeń. Oto, co trafi na smartfony Pixel dodatkowo:

Pixel VIPs -aplikacja Kontakty na Pixelu pozwoli tworzyć widżety zawierające “bardzo ważne osoby”. Poza szybszym kontaktem, widżet wyświetli urodziny i rocznice, a także zapewni, że VIP-y będą mogli się z nami skontaktować nawet w trybie “Nie przeszkadzać”.

Naklejki w Gboard — dzięki Pixel Studio, niestandardowe naklejki w Gboard pozwolą tworzyć nowe obrazy do udostępniania w aplikacjach czatowych.

— dzięki Pixel Studio, niestandardowe naklejki w Gboard pozwolą tworzyć nowe obrazy do udostępniania w aplikacjach czatowych. Poradniki aparatu — użytkownicy Pixeli znajdą nową ikonę znaku zapytania w prawym górnym rogu aplikacji aparatu. Jej dotknięcie wyświetli wizualne inspiracje dla każdego trybu aparatu wraz z instrukcjami. Dzięki temu będzie można robić jeszcze lepsze zdjęcia.

— użytkownicy Pixeli znajdą nową ikonę znaku zapytania w prawym górnym rogu aplikacji aparatu. Jej dotknięcie wyświetli wizualne inspiracje dla każdego trybu aparatu wraz z instrukcjami. Dzięki temu będzie można robić jeszcze lepsze zdjęcia. Live Search w Lupie — funkcja ta pozwoli użytkownikom Pixeli na połączenie wyszukiwania na żywo z aplikacją Lupa, aby uzyskać więcej informacji o otoczeniu.

Ekspresyjne Napisy (Expressive Captions) – ta funkcja ma poprawić napisy do filmów, uwzględniając “intensywność, niuanse i emocje przekazywane przez mowę”. Jest to przede wszystkim funkcja dla osób z problemami ze słuchem, dzięki której będą mogli lepiej wczuć się w oglądane treści i niuanse scen przedstawianych na ekranie.

Nowe funkcje nie tylko dla Pixeli

Gigant z Mountain View ogłosił również nowe funkcje ogólnie dla Androida 16, co oznacza, że trafią one do wszystkich urządzeń uprawnionych do aktualizacji:

Czaty grupowe RCS — Android pozwoli na przypisywanie niestandardowych ikon i nazw czatom grupowym w standardzie RCS.

Zdjęcia Google – użytkownicy dostaną w swoje ręce nowy, napędzany AI edytor zdjęć, który ma ułatwić usuwanie i dodawanie elementów do fotografii.

Emoji Kitchen — poziomu klawiatury Gboard będziemy mogli tworzyć na bieżąco naklejki, łącząc różne emoji, by uczynić konwersacje jeszcze przyjemniejszymi i ciekawymi.

— poziomu klawiatury Gboard będziemy mogli tworzyć na bieżąco naklejki, łącząc różne emoji, by uczynić konwersacje jeszcze przyjemniejszymi i ciekawymi. Ulubione Google Home — Android pozwoli na tworzenie skrótów do ulubionych aplikacji Google Home na każdym posiadanym urządzeniu. To oznacza, że będziemy mogli np. połączyć kamery bezpieczeństwa z Google TV, podczas gdy nasz telefon z Androidem będzie miał skróty do głośników w domu.

— Android pozwoli na tworzenie skrótów do ulubionych aplikacji Google Home na każdym posiadanym urządzeniu. To oznacza, że będziemy mogli np. połączyć kamery bezpieczeństwa z Google TV, podczas gdy nasz telefon z Androidem będzie miał skróty do głośników w domu. Rozszerzona Kontrola bezpieczeństwa (Safety Check) – aplikacja Bezpieczeństwo osobiste pozwoli teraz wydłużyć czas kontroli bezpieczeństwa, jeśli nasz harmonogram ulegnie zmianie.