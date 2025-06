MacOS Tahoe 26 – integracja Maca z iPhonem wchodzi na kolejny poziom

Liquid Glass trafia również do MacOS

Luqid Glass to nowe półprzezroczyste elementy systemu, które trafiają do interfejsów sprzętów Apple oznaczonych liczbą 26. Wyglądające jak dosłownie odlane ze szkła przyciski, obramowania elementów interfejsu… to wszystko jeden z elementów spajających nowości programowe zaprezentowane podczas WWDC25.

Do tego dochodzi pełna personalizacja: ikony aplikacji w nowych kolorach, foldery oznaczone wybranymi emoji, własne motywy i tapety. MacOS wreszcie może wyglądać tak, jak Ty chcesz – a nie jak wymyślił to ktoś w Cupertino. Tylko może nie przesadzajmy z wyglądem takim jak na grafice powyżej. Choć idę o zakład, że nie zabraknie użytkowników, którzy doprowadzą swoje MacBooki do takiego… stanu.

Czytaj też: AI w pigułce: halucynacje, cyfrowy analfabetyzm i niepewność twórców

Nowe możliwości Spotlight

Spotlight to centralna wyszukiwarka w MacOS. W systemie oznaczonym liczbą 26 będzie mogła jednocześnie wyszukiwać pliki, foldery, zdarzenia, aplikacje, wiadomości oraz inne elementy, a wszystkie wyniki zostaną wyświetlone na jednym ekranie. System będzie nam powiadać wyniki na podstawie ostatnich aktywności lub projektów, nad którymi aktualnie pracujemy. Wyniki wyszukiwania będą dotyczyć nie tylko plików na dysku, ale również przechowywanych w chmurach innych producentów. Jeśli nie będziemy wiedzieć, gdzie szukać interesującego nas wyniki, Spotlight przeszuka też aplikacje czy historie schowka.

Spotlight nie będzie już tylko wyszukiwarką. Pozwoli na wysyłanie maili, tworzenie notatek czy uruchamianie podcastów bez przełączania się między aplikacjami. Spotlight będzie w stanie wykonywać akcje nie tylko aplikacjach Apple, ale również w programach firm trzecich.

Na pasku wyszukiwania możliwe będzie korzystanie z wcześniej zdefiniowanych skrótów i wykonywanie czynności wewnątrz aplikacji, z których aktualnie korzystamy. Będzie to możliwe bez odrywania rąk od klawiatury. Kolejna nowość to możliwość tworzenia skrótów z krótkich ciągów znaków, które pozwolą przejść do zdefiniowanej wcześniej czynności.

Czytaj też: YouTube wymierza kolejny cios w blokowanie reklam

iPhone na Macu

Funkcja Continuity pozwoli na korzystanie z aplikacji Telefon bezpośrednio na Macu. Umożliwi to dostęp do Ostatnich, Ulubionych czy Poczty Głosowej, ale również najnowszych funkcji, które pojawią się w aplikacji w iOS 26. W tym opcja filtrowania połączeń czy asystent wstrzymania połączeń. Więcej o tym pisał Kacper w nowościach nowego iOS-a.

Na ekranach Mac-ów możliwe będzie śledzenie Aktywności na żywo z naszego iPhone’a. Rzeczy takie jak wyniki sportowe na żywo czy przejazd Ubera będą na bieżąco przesyłane ze smartfonu i wyświetlane na ekranie komputera. Możliwe będzie też otwieranie aplikacji z iPhone’a w ramach Mirroringu, w tym aplikacji, które nie są zainstalowane na Macu, a mamy je tylko na smartfonie.

Czytaj też: Apple żegna się z niektórymi modelami MacBooka

Apple Games – jeśli są ludzie, którzy grają na MacOS

Apple Games to nowa, dedykowana aplikacja, która da nam dostęp do wszystkich posiadanych gier, znajdowanie nowych tytułów oraz pozwoli na nowe sposoby rozgrywki wieloosobowej.

Nowa nakładka Game Owerlay pozwoli na dostosowanie ustawień systemu, zapraszanie znajomych do gry, czatowanie w trakcie rozgrywki bez opuszczania bieżącej rozgrywki. Dla wydłużenia czasu gry możliwe będzie uruchomienie trybu niskiego zużycia energii. Jak ma się to do wydajności rozgrywki? Trudno powiedzieć.

W MacOS 26 Tahoe pojawią się nowe możliwości dla programistów, w tym Metal 4. Czyli nowy silnik graficzny pozwalający na renderowanie jeszcze lepszej i bardziej szczegółowej grafiki w wyższej liczbie klatek na sekundę.

Na komputerach Mac pojawią się nowe, duże tytuły gier. W tym nadchodzące Crimson Desert i InZOI. do tego w drodze są m.in. Cyberpunk 2077, Cronos: The New Dawn, Architect: Land of Exiles, Lies of P: Overture, HITMAN World of Assassination, EVE Frontier, Where Winds Meet.

Czytaj też: USB-C: niespełniony sen o uniwersalnym standardzie

Więcej nowości w MacOS 26 Tahoe

Wśród innych nowości znajdą się m.in.:

Safari – przeglądarka ma być szybsza o 50% w ładowaniu często odwiedzanych witryn oraz zaoferuje nowy wygląd.

Wiadomości – podobnie jak w iOS możliwe będzie ustawienie własnego tła w konwersacjach (jak w Messengerze), pojawi się przeprojektowany widok szczegółów wiadomości oraz wskaźnik pokazujący, że ktoś pisze wiadomość w grupie (jak w Messengerze).

Dziennik – aplikacja będzie nowością w MacOS.

Zdjęcia – to kolejna nowość, która będzie wspólna dla iOS i MacOS.

Notatki – z możliwością importowania i eksportowania notatek do pliku Markdown.

Funkcja Magnifier – za pomocą Continuity Camera na iPhonie lub podłączonych kamer USB możliwe będzie powiększanie tekstu jak podczas korzystania z lupy.

Nowe środowisko Braile Acces dla korzystających z dedykowanego wyświetlacza dla osób niewidomych.

Vehicle Motion Cues – funkcja zapobiegająca pojawieniu się choroby lokomocyjnej w poruszającym się pojeździe.

Nowości związane z Apple Intelligence pomińmy, bo oczywiście nie będą one oficjalnie dostępne w Polsce.

Oficjalna aktualizacja MacOS 26 Tahoe pojawi się jesienią, a publiczna wersja beta będzie dostępna w lipcu.