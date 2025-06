watchOS 26 bez tajemnic. Co zmieni się w Apple Watch?

Nowy design — Liquid Glass trafia również do zegarków

watchOS 26 wprowadza nowy styl wizualny z materiałem „Liquid Glass”, który — jak dumnie podczas konferencji zapowiedziało Apple — nadaje interfejsowi Apple Watch przejrzystości i dynamiki, jednocześnie zachowując charakterystyczną prostotę systemu. Ten przezroczysty, odbijający światło design sprawia, że elementy takie jak Smart Stack, Centrum Sterowania czy nawigacja w aplikacjach wyglądają nowocześniej i bardziej angażująco.

Na przykład, tarcza Zdjęcia zyskała cyfry wykonane z „Liquid Glass”, dzięki czemu więcej miejsca na ekranie zajmuje wybrane zdjęcie. Smart Stack, powiadomienia i elementy sterujące w aplikacjach, takich jak Apple Music, również przyjęły ten styl, co nadaje zegarkowi spójny i świeży wygląd. Wszystko to ma sprawić, że korzystanie z Apple Watch jest bardziej intuicyjne i przyjemne, bez konieczności uczenia się systemu od nowa. Deweloperzy mogą teraz wykorzystać nowe API SwiftUI, by ich aplikacje wpasowały się w ten design, a także dodać własne widżety do Smart Stack czy Centrum Sterowania, co powinno zwiększyć spójność i funkcjonalność ekosystemu.

Workout Buddy. Osobisty trener na nadgarstku

Jedną z najciekawszych nowości w watchOS 26 jest Workout Buddy, funkcja oparta na Apple Intelligence, która zmienia sposób, w jaki Apple Watch wspiera nas podczas treningów. Analizując dane, takie jak tętno, tempo, dystans, postępy w pierścieniach aktywności czy osobiste rekordy, Workout Buddy dostarcza spersonalizowane, mówione motywacyjne komunikaty w czasie rzeczywistym. Na przykład, zaczynając poranny bieg, możemy usłyszeć: „Świetnie, że ruszasz na bieg w środowy poranek! Jesteś 18 minut od zamknięcia pierścienia ćwiczeń. W tym tygodniu przebiegłeś już 15 kilometrów, a dzisiaj dołożysz kolejne!”.

Podczas treningu funkcja zaznacza kluczowe momenty, jak na przykład czas na kolejny kilometr („Czwarty kilometr, przyspieszyłeś — ten odcinek w 8 minut i 28 sekund!”) czy osiągnięcie nowego kamienia milowego, jak przekroczenie 200 km w roku. Po zakończeniu treningu Workout Buddy podsumowuje nasze wyniki, na przykład „Świetna robota! Przebiegłeś 6 kilometrów w 38 minut, ze średnim tempem 8:58 i tętnem 128. To twój najdłuższy bieg w ciągu ostatnich 28 dni!”. Wszystko to działa lokalnie, z zachowaniem prywatności, a komunikaty są generowane dynamicznym głosem opartym na trenerach Fitness+ (którego nie ma w Polsce). Workout Buddy działa na razie w języku angielskim, z wybranymi typami treningów, jak biegi, spacery, jazda na rowerze, HIIT czy trening siłowy, i wymaga sparowanego iPhone’a z obsługą Apple Intelligence oraz słuchawek Bluetooth.

Nie jest jednak potwierdzone, czy funkcja ta będzie działać w Polsce — kwestie przetłumaczyłem sam, a zważając na to, że całość oparta jest na Apple Intelligence i Fitness+… cóż, na 99% nie będziemy mieli możliwości sprawdzenia Workout Buddy w naszym kraju.

Lepszy trening dzięki nowemu układowi i muzyce

Aplikacja Trening przeszła największą przebudowę od swojego debiutu. Nowy układ wprowadza cztery przyciski w rogach ekranu, które ułatwiają dostęp do ulubionych funkcji, takich jak widoki treningu, personalizowane sesje, tryb Pacer czy trasy. To sprawia, że dostosowanie treningu do własnych potrzeb jest szybsze i bardziej intuicyjne, nawet w trakcie aktywności.

Kolejną nowością jest możliwość ustawienia muzyki lub podcastów, które automatycznie włączą się po rozpoczęciu treningu. Apple Music potrafi teraz dobrać playlistę idealnie pasującą do typu treningu i naszych preferencji muzycznych. Jeśli wolimy własne wybory, system zasugeruje playlisty lub podcasty na podstawie tego, czego ostatnio słuchaliśmy podczas danego rodzaju aktywności.

Smart Stack — inteligentniejszy i bardziej kontekstowy

Smart Stack, czyli zestaw widżetów wyświetlających kluczowe informacje bezpośrednio z tarczy zegarka, zgodnie z deklaracjami Apple, stał się w watchOS 26 jeszcze bardziej proaktywny. Dzięki ulepszonym algorytmom, które uwzględniają dane kontekstowe, czujniki zegarka i nasze codzienne nawyki, Smart Stack podsuwa tak zwane „wskazówki” — sugestie, które pojawiają się w odpowiednim momencie. Na przykład, gdy jesteśmy w odległym miejscu bez łączności, może pojawić się podpowiedź do użycia funkcji Backtrack, a gdy dotrzemy na siłownię, zegarek zasugeruje rozpoczęcie treningu. Wskazówki te, wyświetlane oczywiście w nowym stylu „Liquid Glass”, są subtelne i nienachalne, a nowe API pozwalają deweloperom integrować własne widżety z uwzględnieniem danych lokalizacyjnych (za zgodą użytkownika).

Wiadomości w watchOS 26. Łatwiejsza komunikacja na nadgarstku

Wiadomości w watchOS 26 zyskały kilka praktycznych ulepszeń dzięki Apple Intelligence. Funkcja tłumaczenia na żywo pozwala automatycznie tłumaczyć przychodzące wiadomości na preferowany język użytkownika, a odpowiedzi mogą być od razu tłumaczone dla rozmówcy. To rozwiązanie działa na modelach Apple Watch Series 9, Series 10 i Ultra 2, przy wsparciu iPhone’a z Apple Intelligence.

Dla użytkowników anglojęzycznych zegarek inteligentnie sugeruje akcje na podstawie kontekstu rozmowy, na przykład uruchomienie funkcji Check In, gdy znajomy prosi o informację o dotarciu do domu, lub użycie Apple Cash, gdy ktoś prosi o wkład w grupowy prezent. Rozmowy stały się też bardziej osobiste dzięki niestandardowym tłom, które synchronizują się z iPhone’em, oraz możliwości odpowiadania na ankiety bezpośrednio z zegarka. Inteligentne odpowiedzi także są teraz dokładniejsze dzięki ulepszonemu modelowi językowemu, który lepiej rozumie treść rozmowy.

Powiadomienia pod kontrolą

Zarządzanie powiadomieniami w watchOS 26 stało się prostsze dzięki nowemu gestowi przewracania nadgarstka. Na modelach Series 9, Series 10 i Ultra 2 wystarczy szybki ruch nadgarstkiem, by odrzucić powiadomienie, połączenia przychodzące, wyciszyć timery czy alarmy i wrócić do tarczy zegarka. Gest wykorzystuje akcelerometr, żyroskop i model uczenia maszynowego, by precyzyjnie rozpoznać ruch, co jest szczególnie przydatne, gdy mamy zajętą jedną rękę. Dodatkowo zegarek automatycznie dostosowuje głośność powiadomień, alarmów, połączeń czy Siri do poziomu hałasu w otoczeniu, co pozwala zachować dyskrecję w cichych miejscach i pewność, że usłyszymy alerty w głośnym środowisku.

Drobne dodatki w watchOS 26

watchOS 26 wprowadza też kilka mniejszych funkcji, które ułatwiają codzienne korzystanie z zegarka. Aplikacja Notatki pojawiła się na Apple Watch, umożliwiając przeglądanie, oznaczanie i tworzenie notatek za pomocą Siri, dyktowania lub klawiatury (idealne do ściągania na kolokwium). Funkcje Hold Assist i Call Screening, znane z iOS 26, trafiły do aplikacji Telefon — Hold Assist powiadamia, gdy konsultant jest dostępny na linii, a Call Screening pozwala sprawdzić, kto dzwoni i dlaczego, zanim zdecydujemy się odebrać. Dla osób niedosłyszących ulepszono Live Listen, dodając napisy w czasie rzeczywistym na zegarku oraz możliwość zdalnego sterowania sesjami Live Listen na iPhone’ie. Tarcza Zdjęcia teraz automatycznie zmienia obrazy, wybierając najważniejsze momenty z biblioteki, a galeria tarcz w zegarku i aplikacji Watch na iPhonie została przeprojektowana, by łatwiej odkrywać nowe wzory, podzielone na kolekcje.

