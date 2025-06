Zdjęcia Google wkraczają w nową erę edycji. Sprawdźcie, jakie nowości przygotowano

Nowy Android to nowa aplikacja Zdjęcia Google

Stabilny Android 16 już zadebiutował i wśród licznych nowości znalazły się również ulepszenia dla aplikacji Zdjęcia Google, czyli mobilnego centrum dowodzenia fotografiami na naszym smartfonie. Odświeżony edytor obrazów zaoferuje teraz zaawansowane propozycje edycji dosłownie na wyciągnięcie palca. Do tej pory mieliśmy możliwość zaznaczania obiektów poprzez dotknięcie, zakreślenie lub pociągnięciem pędzlem i to się oczywiście nie zmienia. Nadal po zaznaczeniu możemy sami dokonywać edycji, które chcemy. Jeśli jednak nie mamy pomysłów — aplikacja automatycznie podsunie nam spersonalizowane, jednodotykowe opcje edycji, idealnie dopasowane do konkretnego obiektu czy obszaru. Taką nowość przygotował dla nas Google.

Kiedy zaznaczymy osobę lub obiekt w tle, na ekranie pojawiają się sugestie, by ją przesunąć, usunąć lub “przeobrazić” (podobnie jak w Magicznym Edytorze), ale na tym nie koniec. Po zaznaczeniu kogoś na pierwszym planie dostaniemy jeszcze więcej zaawansowanych opcji, takich jak możliwość dostosowania ostrości, wyostrzenia, dodania światła, przeniesienia obiektu, a także wspomnianego “przeobrażenia” obrazu.

By jeszcze bardziej usprawnić pracę, Zdjęcia Google dadzą nam błyskawiczny dostęp do narzędzi edycyjnych. Zobaczymy je natychmiast po naciśnięciu przycisku “Edytuj”, co znacząco upraszcza cały proces. W odświeżonym edytorze znajdziecie też takie funkcje jak: Auto Frame (do kadrowania lub rozszerzania obrazu), narzędzie do proporcji, rotacja, a także przydatna opcja porównania przed/po zmianach, jeśli nie jesteśmy pewni. Google obiecuje, że nowy edytor zostanie udostępniony już wkrótce, a jego głównym celem jest przyspieszenie i uczynienie edycji zdjęć bardziej intuicyjną, eliminując konieczność przebijania się przez liczne menu.

Na tym nie koniec nowości, bo Zjęcia Google przynoszą też odświeżony wygląd albumów na Androidzie. Nowy interfejs zastępuje poprzednią wersję, która charakteryzowała się polem “Dodaj opis” i przyciskami pod okładką albumu. Teraz wszystko to zostało skonsolidowane w pływającym pasku narzędzi, bazującym na estetyce Google Material 3 Expressive. Pasek ten pozwoli użytkownikom udostępniać albumy, dodawać zdjęcia i edytować szczegóły albumu. Opcję „Sortuj zdjęcia” znajdziemy teraz na górnym pasku. Podczas edycji albumu, na dole ekranu pojawi się dokowany pasek narzędzi, umożliwiający dodawanie zdjęć, tekstu i lokalizacji. Użytkownicy będą mogli również dodawać opisy, edytować wyróżnienia albumu oraz zdjęcia okładkowe.

A skoro będziemy już mieli nowe, ulepszone albumy, to przyda się od razu opcja ich szybkiego udostępniania. Tu z pomocą przyjdzie funkcja udostępniania albumów za pomocą kodu QR, dostępna w wersji 7.30 aplikacji. Dzięki niej dzielenie się wspomnieniami będzie szybkie i bezproblemowe. Właśnie na tym skupił się Google, przygotowując wszystkie te nowości – korzystanie z aplikacji Zdjęcia Google i jej udogodnień ma być intuicyjne, łatwe, a jednocześnie dawać nam zaawansowane możliwości.