OnePlus 13 otrzymuje OxygenOS 15.0.0.831 – na pokładzie sporo nowości

Masz OnePlus 13? Zobacz, co dostaniesz w najbliższej aktualizacji OxygenOS

Wśród kluczowych nowości, jakie trafią do użytkowników, warto wyróżnić wprowadzenie funkcji zdalnego sterowania dla komputerów z systemem Windows. To ulepszenie umożliwia użytkownikom kontrolę nad swoim PC i dostęp do plików bezpośrednio z telefonu, eliminując konieczność podłączania się za pomocą kabli.

Usprawnienia systemowe, jakie przynosi nam OxygenOS 15, obejmują natomiast nową funkcję “Przeciągnij i upuść” (Drag & drop), która pozwala na wykonywanie akcji na obrazach i tekście w aplikacjach stron trzecich za pomocą gestów. Wprowadzono również opcję “Redukuj biały punkt” (Reduce white point), zwiększającą komfort użytkowania dla osób wrażliwych na kolory, dostępną w Ustawieniach (Dostępność i wygoda > Widzenie). Menu Ustawienia zyskało również ulepszone wyszukiwanie nazw aplikacji oraz rozmyte wyszukiwanie z użyciem spacji, wszystko dla wygody użytkowników.

Entuzjaści gier z pewnością ucieszą się z funkcji Game Camera, która oferuje podgląd na żywo zrzutów ekranu oraz nagrywanie w trybie Flashback, co zdecydowanie ułatwia uchwycenie epickich momentów z rozgrywki. W obszarze multimediów dostaniemy funkcję czyszczenia głośników (Speaker Cleaner), która pomaga utrzymać ich optymalną wydajność (skorzystamy z niej w sekcji Narzędzia > Ułatwienia dostępu i wygoda > Czyszczenie głośników), a w Dokumentach pojawiła się opcja tworzenia map myśli jednym dotknięciem.

OnePlus zadbał również o poprawę ogólnych wrażeń użytkowników OnePlus 13, ulepszając responsywność pływających okien oraz płynność animacji podczas wychodzenia z Szybkich Ustawień i panelu powiadomień. Jeśli należycie do osób, które mają ciągle problem ze zbyt dużą liczbą powiadomień, te będą wyświetlały teraz podsumowanie liczby niewyświetlonych powiadomień i ich źródeł, dla łatwiejszego rozeznania się we wszystkim. Na tym oczywiście nie koniec, bo najnowsza aktualizacja jest całkiem obszerna.

Oto dokładny dziennik zmian OxygenOS 15.0.0.831:

Komunikacja i Połączenia

Dodano zdalne wsparcie sterowania dla komputerów z systemem Windows. Możesz teraz kontrolować swój komputer i uzyskiwać dostęp do plików PC zdalnie za pomocą urządzenia mobilnego.

Poprawiono algorytm sieci komórkowej dla płynniejszych połączeń sieciowych.

Aplikacje

Wprowadzono funkcję Game Camera, która zapewnia zrzuty ekranu na żywo i nagrywanie Flashback, aby pomóc uchwycić epickie momenty z gier.

Dodano funkcję mapowania myśli w aplikacji Dokumenty. Umożliwia ona generowanie map myśli jednym dotknięciem i eksportowanie ich do Zdjęć lub udostępnianie.

Multimedia

Dodano funkcję czyszczenia głośników, która może czyścić głośniki i zapewnić optymalną wydajność głośników. Możesz zmienić ustawienia tej funkcji w “Menedżerze telefonu – Narzędzia – Więcej – Dostępność i wygoda – Czyszczenie głośników”.

System

Dodano funkcję “Przeciągnij i upuść”, która pozwala używać gestu do wykonywania akcji na obrazach i tekście w aplikacjach stron trzecich. Możesz zmienić ustawienia tej funkcji w “Ustawienia – Dostępność i wygoda – Przeciągnij i upuść”.

Dodano opcję redukcji białego punktu, która zwiększa komfort oglądania dla osób wrażliwych na kolory. Opcja ta jest dostępna w “Ustawienia – Dostępność i wygoda – Widzenie – Redukuj biały punkt”.

Możesz teraz wyszukiwać nazwy aplikacji w Ustawieniach, aby szybko wyświetlić szczegóły aplikacji lub zarządzać aplikacjami.

Możesz teraz wykonywać rozmyte wyszukiwania ze spacjami w Ustawieniach.

Poprawiono responsywność pływających okien.

Poprawiono animacje podczas wychodzenia z Szybkich Ustawień i panelu powiadomień dla lepszej responsywności i płynniejszych przejść.

Możesz teraz płynnie otwierać aplikację z szybkich funkcji, gdy ekran jest zablokowany.

Gdy powiadomienia są skumulowane, najnowsze powiadomienie wyświetli podsumowanie pokazujące liczbę niewyświetlonych powiadomień i ich źródła.

Poprawiono efekt koloru tła paska nawigacyjnego i ikon aplikacji w niektórych scenariuszach dla lepszej spójności kolorów.

Poprawiono funkcję “Ostatnie zadania”, która obsługuje teraz więcej aplikacji działających w tle.

Zoptymalizowano kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania w Ustawieniach.

Zintegrowano czerwcową poprawkę bezpieczeństwa Androida z 2025 roku w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu.

Obecnie aktualizacja jest udostępniana w Indiach partiami, a jej szersze udostępnienie ma nastąpić w najbliższych dniach. Następnie OnePlus zacznie wdrażać ją także w kolejnych regionach, w tym w Polsce.