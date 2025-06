iPadOS 26 — co nowego? Wszystko już wiemy!

„Płynne szkło” również na iPadach. Nowy design wpada w oko

iPadOS 26 wprowadza nowy styl wizualny oparty na materiale „Liquid Glass”, który nadaje interfejsowi przejrzystości i dynamiki, zachowując przy tym prostotę charakterystyczną dla iPada. Ten przezroczysty, reagujący na światło design sprawia, że elementy takie jak ekran blokady, Centrum Sterowania czy ikony aplikacji wyglądają nowocześniej. Teraz będzie można personalizować ekran główny, wybierając jasne lub ciemne warianty ikon, kolorowe odcienie lub elegancki, przezroczysty wygląd (który również może być dostosowany do jakiegoś koloru) — dokładnie tak, jak w iOS, i tak samo dobrze to wygląda.

Zmiany dotarły też do kluczowych aplikacji, takich jak Poczta, Safari, Apple TV czy Apple Music, gdzie nowe elementy nawigacyjne i sterujące współgrają z „Liquid Glass”, tworząc spójne i przyjemne dla oka doświadczenie. Całość będzie intuicyjna i podobna do tego, z czym mieliśmy już do czynienia, a jednocześnie ma subtelnie ożywiać codzienne interakcje z tabletem, bez przytłaczania użytkownika nadmiarem efektów.

Nowy system zarządzania oknami — wreszcie!

Jedną z najważniejszych nowości w iPadOS 26 jest zupełnie nowy system zarządzania oknami, który daje większą kontrolę nad aplikacjami, zachowując prostotę iPada. Teraz można płynnie zmieniać rozmiar okien, układać je w dowolnym miejscu na ekranie i otwierać więcej aplikacji jednocześnie — wreszcie iPadOS będzie bardziej przystosowany do multitaskingu, bo Stage Manager nie był zawsze wystarczający. Znane z innych systemów przyciski pozwalają zamykać, minimalizować, zmieniać rozmiar lub układać okna obok siebie, a funkcja kafelkowania, zaprojektowana specjalnie z myślą o iPadzie, umożliwia szybkie porządkowanie okien prostym gestem.

Co więcej, aplikacje zapamiętują swój rozmiar i pozycję, więc przy ponownym otwarciu wyglądają dokładnie tak, jak je zostawiliśmy. Funkcja Exposé pokazuje wszystkie otwarte okna w jednym widoku, ułatwiając przełączanie się między nimi. System dobrze współpracuje ze wspomnianym Stage Manager, umożliwiając grupowanie okien w zestawy, a podłączenie zewnętrznego monitora daje jeszcze więcej przestrzeni do pracy. Nowy pasek menu, dostępny po przesunięciu w dół od góry ekranu lub przesunięciu kursora, zapewnia szybki dostęp do poleceń aplikacji, a wbudowana wyszukiwarka pomaga znaleźć konkretne funkcje lub podpowiedzi. Deweloperzy mogą dostosować ten pasek w swoich aplikacjach, co powinno zwiększyć użyteczność całego ekosystemu.

Apple Intelligence w iPadOS 26

Apple Intelligence w iPadOS 26 staje się bardziej zintegrowane (w wybranych regionach) i funkcjonalne, oferując narzędzia, które ułatwiają komunikację, kreatywność i codzienne zadania. Funkcja tłumaczenia na żywo działa w aplikacjach Telefon, FaceTime i Wiadomości, umożliwiając płynną komunikację w różnych językach. W Wiadomościach przychodzące teksty, także w czatach grupowych, są automatycznie tłumaczone na preferowany język użytkownika, w FaceTime pojawiają się napisy w czasie rzeczywistym bez zagłuszania głosu rozmówcy, a podczas rozmów telefonicznych tłumaczenie jest wypowiadane na głos.

Przygotowano także Genmoji, które pozwala tworzyć nowe emotikony na podstawie istniejących ikonek, modyfikując detale, jak długość włosów czy dodatki, oraz Image Playground, gdzie można generować obrazy w różnych stylach, na przykład olejnym malarstwie, a nawet opisać własny styl dla unikalnych efektów. Skróty zyskały nowe inteligentne akcje, takie jak podsumowywanie tekstów za pomocą Writing Tools czy tworzenie obrazów w Image Playground. Przykładowo, można stworzyć skrót, który porównuje transkrypcję jakiejś konferencji czy wykładu z notatkami i uzupełnia brakujące punkty, korzystając z modeli Apple Intelligence. Wszystkie te funkcje działają lokalnie, z naciskiem na prywatność, co jest znakiem rozpoznawczym podejścia Apple do AI.

Pliki pod kontrolą i Preview, czyli nowa aplikacja dla PDF-ów i szkiców

Praca z plikami w iPadOS 26 staje się zdecydowanie bardziej intuicyjna dzięki ulepszonej aplikacji Pliki. Nowy widok listy pozwala zobaczyć więcej szczegółów dokumentów w konfigurowalnych kolumnach, a składane foldery ułatwiają organizację. Foldery można teraz personalizować, nadając im kolory, ikony lub emoji, które synchronizują się między urządzeniami, co pomaga szybko je rozpoznać. Praktycznym dodatkiem jest możliwość przeciągania folderów z aplikacji Pliki bezpośrednio do Docka, zapewniając błyskawiczny dostęp do ważnych dokumentów. Można też ustawić domyślną aplikację do otwierania określonych typów plików, co przyspiesza pracę. Te zmiany sprawiają, że zarządzanie plikami na iPadzie jest bliższe doświadczeniu z komputerów, ale nadal pozostaje proste i przyjazne.

iPadOS 26 wprowadza aplikację Preview, która staje się centrum do pracy z PDF-ami i obrazami. Umożliwia przeglądanie, edytowanie i oznaczanie dokumentów za pomocą Apple Pencil lub dotyku, a także tworzenie szybkich szkiców na pustej stronie. Wszystkie PDF-y i obrazy z aplikacji Pliki są dostępne bezpośrednio w Preview, a funkcja AutoFill przyspiesza wypełnianie dokumentów.

Nowe możliwości dla twórców audio i wideo

iPadOS 26 otwiera nowe drzwi dla profesjonalistów pracujących z dźwiękiem i obrazem. Funkcja Background Tasks pozwala uruchamiać wymagające obliczeniowo procesy w tle, a ich status jest widoczny w Live Activities, dając pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Deweloperzy mogą wykorzystać nowe API do tworzenia aplikacji wspierających takie zadania. W kwestii audio użytkownicy zyskują większą elastyczność w wyborze mikrofonów dla każdej aplikacji czy strony internetowej, a funkcja Voice Isolation wycisza hałasy tła, zapewniając czyste nagrania.

Wsparcie dla AirPods 4, AirPods 4 z ANC i AirPods Pro 2 umożliwia nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej, idealne do podcastów czy rozmów. Funkcja Local Capture pozwala tworzyć wysokiej jakości nagrania audio i wideo bezpośrednio z aplikacji do wideokonferencji, z redukcją echa rozmówców, co zapewnia wyraźny głos użytkownika. Po zakończeniu rozmowy pliki można łatwo udostępnić.

Nowe aplikacje i lepsze rozmowy

iPadOS 26 wprowadza aplikację Dziennik, która pozwala zapisywać codzienne chwile i ważne wydarzenia. Można tam dodawać rysunki i odręczne notatki za pomocą Apple Pencil, a także zdjęcia, wideo, nagrania audio, lokalizacje czy opisy nastroju. Możliwość tworzenia wielu dzienników i widoku mapy, który porządkuje wpisy według miejsc. Aplikacja Apple Games trafia nie tylko do iOS, ale także iPadOS — to nowe centrum dla graczy, z funkcją Game Overlay, która pozwala sprawdzać aktualizacje, dostosowywać ustawienia czy zapraszać znajomych bez przerywania gry. W Wiadomościach pojawiły się niestandardowe tła, możliwość tworzenia ich w Image Playground, ankiety, wskaźniki pisania w czatach grupowych oraz obsługa Apple Cash. Nowością jest aplikacja Telefon na iPadzie, z funkcjami Hold Assist (powiadomienie o dostępnym konsultancie) i Call Screening (filtrowanie nieznanych połączeń), które ułatwiają zarządzanie rozmowami.

Lista drobiazgów

iPadOS 26 przynosi też mniejsze ulepszenia. Nowy pędzel trzcinowy w palecie narzędzi umożliwia kaligraficzne pismo w aplikacjach takich jak Notatki, Preview czy Freeform, wspierając Apple Pencil i dotyk. Kalkulator w Math Notes oferuje teraz trójwymiarowe wykresy dla równań z trzema zmiennymi. Notatki pozwalają importować i eksportować pliki w formacie markdown oraz nagrywać rozmowy telefoniczne z transkrypcją. Funkcje dostępności obejmują Accessibility Reader dla łatwiejszego czytania, Braille Access oraz możliwość tymczasowego udostępniania ustawień dostępności na innym urządzeniu.