Po co wybierać między laptopem a tabletem, jak możesz mieć 2w1? Sprawdź Lenovo Yoga 7

Lenovo Yoga 7 2w1 (16”). Spora przestrzeń dla kreatywności

Model z 16-calowym ekranem to propozycja dla tych, którzy potrzebują dużej przestrzeni roboczej, ale nie chcą rezygnować z mobilności. Do wielu zadań, ale też dla komfortowego codziennego korzystania z laptopa, potrzebujemy topowych podzespołów — i Lenovo sprostało tym oczekiwaniom, gdyż sercem tego modelu jest procesor AMD Ryzen AI 7 350 z 8 rdzeniami i maksymalnym taktowaniem do 5 GHz w trybie Boost. Wyposażony w 50 TOPS NPU (Neural Processing Unit), procesor ten wykorzystuje algorytmy (jak przystało na 2025 rok) sztucznej inteligencji do optymalizacji pracy CPU, zintegrowanej grafiki AMD Radeon 860M oraz pamięci RAM.

Pamięć to 16 GB LPDDR5x o taktowaniu 7500 MHz, co zapewnia szybkie działanie aplikacji i systemu. Dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB oferuje wystarczającą przestrzeń na pliki, a jego prędkość gwarantuje błyskawiczne uruchamianie programów i działanie systemu Windows 11 Home. Bateria o pojemności 70 Wh pozwala na całodzienną pracę, a technologia Rapid Charge Express umożliwia naładowanie urządzenia do poziomu wystarczającego na 3 godziny pracy w zaledwie 15 minut.

Efekt jest taki, że mamy zagwarantowane płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach, takich jak edycja zdjęć, rendering wideo czy klasyczny multitasking. Lenovo AI Core dba o to, by zasoby były efektywnie rozdzielane, co przekłada się na cichą pracę i minimalne nagrzewanie się urządzenia, nawet podczas intensywnego użytkowania.

Ekran to prawdziwa perełka tego modelu. 16-calowy wyświetlacz OLED PureSight o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli oferuje 100% pokrycia palety DCI-P3, co oznacza żywe, realistyczne kolory, idealne dla grafików, fotografów czy miłośników filmów w jakości HDR. Szczytowa jasność na poziomie 1100 nitów zapewnia czytelność obrazu w każdych warunkach oświetleniowych (praca na trawie w parku, stolik na zewnątrz w kawiarni — żaden problem), a częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawia, że animacje i przewijanie są wyjątkowo płynne.

No i co najważniejsze w przypadku tego modelu, to fakt, że ekran jest dotykowy. Do tego w zestawie znajduje się rysik Yoga Pen, który wykrywa nachylenie i różne poziomy nacisku, oferując naturalne odczucie podczas szkicowania czy robienia notatek. Funkcja Smart Note pozwala błyskawicznie uruchomić aplikację do notowania po zbliżeniu rysika do ekranu, a magnetyczne mocowanie ułatwia jego przechowywanie.

Yoga 7 16” to laptop 2w1, co oznacza, że dzięki 360-stopniowemu zawiasowi może działać jako klasyczny laptop, tablet, namiot lub podstawka. Aluminiowa obudowa w kolorze seashell (złoto-żółtym) jest nie tylko elegancka, ale i lekka — urządzenie waży 1,79 kg i ma wymiary 361 × 257 × 15 mm. Bez problemu zmieści się więc to torebki czy plecaka i nie obciąży specjalnie naszego kręgosłupa. W zestawie znajduje się etui, które chroni laptopa podczas podróży.

Za jakość multimediów odpowiadają cztery głośniki Dolby Atmos o mocy 2W każdy, które oferują głęboki, przestrzenny dźwięk. Kamera 5 MP z funkcją Windows Hello umożliwia logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy, a cztery mikrofony 3D z redukcją szumów zapewniają klarowność głosu podczas wideorozmów, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Klawiatura Yoga z wklęsłymi klawiszami (skok 1,5 mm) i powłoką odporną na plamy i płyny jest wygodna i trwała. Zestaw portów obejmuje HDMI 2.1, USB 3.2, dwa porty USB-C (z DisplayPort i Power Delivery) oraz czytnik kart microSD, co sprawia, że do laptopa podłączymy wszystkie najpotrzebniejsze zewnętrzne urządzenia.

Funkcje Copilot+PC, takie jak Cocreator (generowanie obrazów na podstawie szkiców lub opisów), Recall (inteligentne wyszukiwanie plików) czy Live Captions (napisy w czasie rzeczywistym), wspierają produktywność i kreatywność. Lenovo AI Now działa lokalnie, co oznacza, że dane są przetwarzane na urządzeniu, zapewniając wysoki poziom prywatności. Certyfikaty Dolby Vision, Vesa DisplayHDR 1000 True Black oraz technologia Low Blue Light dodatkowo podnoszą komfort użytkowania.

Lenovo Yoga 7 2w1 (14”). Bardziej kompaktowy, tak samo mocny

Dla tych, którzy mimo wszystko wolą jeszcze bardziej kompaktowe rozmiary, Yoga 7 z 14-calowym ekranem to strzał w dziesiątkę. W kontraście do większego rodzeństwa, ten model waży zaledwie 1,38 kg i ma wymiary 317 × 228 × 15 mm, co sprawia, że jeszcze łatwiej można go ze sobą wszędzie zabrać. Aluminiowa obudowa w kolorze tidal teal (zielonym) jest nie tylko stylowa, ale i ekologiczna — Lenovo bowiem podkreśla troskę o środowisko w procesie projektowania.

Ekran OLED PureSight o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli oferuje 100% pokrycia DCI-P3 i certyfikat Vesa DisplayHDR 500 True Black. Jasność pozostaje taka sama, jak w modelu 16”, a w połączeniu z technologią Dolby Vision zapewnia świetną jakość obrazu. Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, więc jest nieco niższa niż w 16”, lecz nadal w pełni wystarczy do codziennych zadań, takich jak praca biurowa czy przeglądanie multimediów. Ekran, jak na Yogę oczywiście przystało, jest dotykowy i kompatybilny z rysikiem Yoga Pen, który — podobnie jak w większym modelu — oferuje precyzyjne sterowanie i funkcję Smart Note.

Pod względem wydajności, Yoga 7 14” nie ustępuje większemu bratu. Procesor AMD Ryzen AI 7 350 z 50 TOPS NPU, 16 GB pamięci LPDDR5x i dysk SSD NVMe 512 GB zapewniają płynność działania. Lenovo AI Core optymalizuje pracę podzespołów, co przekłada się na cichą pracę i długi czas działania na baterii (70 Wh). Rapid Charge Express działa tak samo efektywnie, oferując 3 godziny pracy po 15-minutowym ładowaniu.

Konstrukcja 2w1 z 360-stopniowym zawiasem pozwala na elastyczne korzystanie z urządzenia w różnych trybach. Cztery głośniki Dolby Atmos, kamera 5 MP, mikrofony 3D z redukcją szumów i klawiatura z powłoką ochronną to elementy pakietu Premium Suite, które podnoszą komfort użytkowania. Zestaw portów jest identyczny jak w modelu 16” (HDMI 2.1, USB 3.2, dwa USB-C, czytnik microSD), a funkcje Copilot+PC i Lenovo AI Now działają lokalnie, dbając o prywatność danych.

Poza kilkoma małymi drobiazgami, jest to po prostu mniejszy i dzięki temu bardziej kompaktowy odpowiednik Lenovo Yoga 7 16”. Jeśli chcecie mieć mniejsze urządzenie, nie decydując się jednak na kompromisy związane z wydajnością, będzie to dobry wybór.

Dlaczego Yoga 7 2w1 to wygodny wybór?

Wyobraź sobie, że siedzisz w kawiarni, kończysz prezentację, po czym jednym ruchem składasz ekran, sięgasz po rysik i szkicujesz pomysł na nowy projekt. Bez przesiadki na inne urządzenie, bez kombinowania z kablami. Yoga 7 2w1 po prostu nadąża za naszym tempem. Dzięki zawiasowi obracającemu się o 360 stopni płynnie przechodzisz z trybu laptopa do tabletu, trybu namiotu czy prezentacji — w zależności od tego, czego akurat potrzebujemy.

To jeden z tych sprzętów, który nie pyta, czy chcesz być dziś studentem, grafikiem, menedżerem czy podróżnikiem, a po prostu dostosowuje się do każdej aktualnej potrzeby. A gdy do gry wchodzi Yoga Pen, notatki i szkice robi się tak naturalnie, jakbyśmy bazgrali po kartce. Magnetyczne mocowanie rysika? Niby drobiazg, ale ratuje życie, gdy goni nas czas i nie chcemy go szukać pod fotelem w pociągu. Jeśli żyjemy w biegu, pracujemy hybrydowo albo tworzymy w nietypowych warunkach — Yoga 7 2w1 bardzo szybko staje się niezastąpiona, oferując funkcjonalności kilku urządzeń jednocześnie.

Dla kogo jest Yoga 7 2w1? Dla każdego

Jeśli pracujesz z grafiką, edytujesz wideo albo po prostu lubisz mieć więcej przestrzeni na ekranie, sięgnij po model 16”. Ma rozdzielczość 2.8K i świetnie sprawdza się nie tylko w pracy, ale też przy wieczornym maratonie filmowym. Z kolei wersja 14” to opcja dla tych, którzy cenią sobie mobilność — lżejsza, bardziej poręczna, idealna na uczelnię, do kawiarni czy w trasę. Oba modele oferują tę samą wydajność, więc decyduje głównie to, czy wolimy większy ekran, czy mniejsze gabaryty.

Solidna wydajność dzięki procesorom AMD Ryzen AI, ekranom OLED PureSight i funkcjom Copilot+PC sprawia, że obydwa modele sprostają one zarówno codziennym, jak i bardziej wymagającym zadaniom. Rysik, elastyczny zawias, długi czas pracy na baterii i wysokiej jakości multimedia to detale, które czynią je wyjątkowymi. Jeśli szukasz laptopa, który nadąży za Twoim tempem, warto przyjrzeć się ofercie RTV Euro AGD.

Nieważne, czy jesteś studentem, twórcą, menedżerem, czy po prostu chcesz mieć jeden laptop do wszystkiego. Lenovo Yoga 7 łączy funkcjonalność, wygodę i styl — i po prostu każdy to doceni. Inwestycja w niezawodność i wygodę to dobra inwestycja.