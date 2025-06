Masa błędów w kartach NVIDIA wreszcie naprawiona. Sterownik 576.80 przynosi ulgę fanom zielonych

Sterowniki dodają wsparcie dla nowej aktualizacji DOOM: The Dark Ages

Czytaj też: Netflix zjadł własny ogon. Stanie się niczym telewizja

Trzeba przyznać, że to, co imponuje w tych sterownikach, to ilość naprawionych błędów – aż 21, co może być bardzo dobrą wiadomością dla wielu użytkowników. Przypominam, że skrót w nazwie WHQL oznacza certyfikat Microsoftu potwierdzający stabilność i kompatybilność, dlatego nie trzeba się martwić na zapas o jego problemy z systemem operacyjnym. Przed przedstawieniem wszystkich zmian dodam, że ten sterownik jest obowiązkowy i panel sterowania, jak i niektóre tytuły, będą nas namawiać do jego szybkiej instalacji.

Czytaj też: Szukasz karty graficznej? Teraz model GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S kupisz kilkaset złotych taniej.

Wsparcie technologi dla trzech nowych tytułów (Game Ready for):

FBC: Firebreak: Zapewnia najlepsze wrażenia z gry w nowym tytule, wspierając pełny Ray Tracing oraz technologię DLSS 4 z Multi-Frame Generation (generowanie wielu klatek).

DOOM: The Dark Ages: Optymalizacje dla aktualizacji z Path Tracingiem oraz DLSS Ray Reconstruction.

REMATCH: Pełne wsparcie dla DLSS 4 z Multi-Frame Generation.

Dodatkowo sterownik dodaje wsparcie dla 4 nowych profili Optymalnych Ustawień Gry dla następujących tytułów:

Dune: Awakening

EA SPORTS F1 25

FBC: Firebreak

REMATCH

Czytaj też: Test Sapphire Radeon RX 9070 Pure

A teraz przejdziemy do wspomnianej masy poprawek, które z pewnością poprawią jakość grania i nie tylko:

Dune: Awakening: Naprawiono problemy ze stabilnością.

EA Sports FC 25: Naprawiono problemy ze stabilnością.

Dragons Dogma 2: Usunięto migotanie cieni.

Clair Obscur: Expedition 33: Naprawiono problemy ze stabilnością.

Enshrouded: Usunięto awarie po uruchomieniu gry.

Monster Hunter World: Naprawiono problemy ze stabilnością w trybie DX12.

Gray Zone Warfare: Naprawiono problemy ze stabilnością.

Marvel Rivals: Naprawiono problemy ze stabilnością.

Ghost of Tsushima Directors Cut: Usunięto migotanie/uszkodzenia wokół źródeł światła.

GTA V Enhanced: Naprawiono problemy ze stabilnością.

Honor of Kings: World: Naprawiono problemy ze stabilnością.

Forza Horizon 5: Naprawiono problemy ze stabilnością.

Indiana Jones and The Great Circle: Naprawiono problemy z uszkodzeniem obrazu.

GeForce RTX 5090 FE: Poprawiono akustykę w trybie bezczynności i przy niskich obciążeniach.

Panel sterowania NVIDIA: Naprawiono problem, gdzie zmiana ustawienia w “Zarządzaj ustawieniami 3D” mogła powodować ponowne tworzenie pamięci podręcznej shadera.

Twinmotion: Usunięto błąd typu Bugcheck przy próbie uruchomienia.

Adobe Substance 3D Painter: Naprawiono uszkodzenia widoku po wypiekaniu.

BlackmagicDesign: Poprawiono niewłaściwe wyświetlanie nakładki interfejsu użytkownika na stronie Fusion.

Odtwarzanie wideo w przeglądarce: Usunięto krótkie, czerwono-zielone migotanie/uszkodzenia.

NVIDIA App: Naprawiono problem, gdzie filmy przechwycone za pomocą NVIDIA App mogły wyglądać wyblakle po edycji w aplikacji Zdjęcia Windows.