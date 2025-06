Nadchodzi One UI 8. Sprawdź, czy Twój smartfon Galaxy A dostanie najnowszą aktualizację

Które smartfony Galaxy A dostaną One UI 8?

Samsung wydaje się być bardziej pewny siebie w kwestii najnowszej wersji oprogramowania i fakt, że jest ona udostępniana tak szybko po poprzedniej (odstęp zaledwie kilku miesięcy), zdaje się o tym świadczyć. Gigant już ruszył z publicznymi testami nakładki opartej na Androidzie 16, choć wciąż nie wszystkie urządzenia dostały poprzednią wersję. Jednak tak szybkie tempo ma też pewne minuty – One UI 8 jest stosunkowo mniejszym ulepszeniem niż One UI 7, ale raczej nie będzie na co narzekać, bo i tak zmian będzie całkiem sporo.

Wśród nowości znajdą się kolejne ulepszenia w zakresie AI, w tym większa kontrola nad działaniem sztucznej inteligencji, możliwości multimodalne, a nawet dedykowane ustawienie, które pozwala ograniczyć funkcje AI do przetwarzania danych wyłącznie na urządzeniu. Dalej można się spodziewać Now Bar obsługującego aplikacje firm trzecich, ulepszonych Powiadomień i Procedur, lepszego udostępniania, funkcji Auracast oraz wzmocnionego bezpieczeństwa, na którym wszystkim użytkownikom bardzo zależy.

Samsung nie podał też dokładnej daty premiery One UI 8, potwierdziła jednak, że aktualizacja zacznie być udostępniana urządzeniom „tego lata”. To może oznaczać dowolny termin między czerwcem a wrześniem. Jednak ostatnio marka ujawniła, że nadchodzące składane smartfony, Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, będą działać na One UI 8 już po wyjęciu z pudełka, więc to raczej pewne, że podczas nadchodzącego Galaxy Unpacked premierę będzie miała również nowa wersja oprogramowania.

Niestety, każda duża aktualizacja oprogramowania oznacza, że niektóre urządzenia Galaxy osiągają kres swojego cyklu życia. Tak było również w przypadku One UI 7. W rezultacie tylko wybrane modele Samsunga otrzymają ulepszenie do One UI 8. Mimo że Samsung nie ogłosił jeszcze oficjalnej listy, dzięki przejrzystej polityce aktualizacji wiemy, które telefony z popularnej serii Galaxy A będą kwalifikować się do aktualizacji One UI 8:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Jeśli twój smartfon Galaxy znajduje się na tej liście, pozostaje czekać na oficjalny harmonogram, aby dowiedzieć się, kiedy nadejdzie twoja kolej. Jak zwykle na pierwszy ogień pójdzie seria Galaxy S i składaki, a dopiero w dalszej kolejności gigant będzie aktualizował tańsze urządzenia. W przypadku tych telefonów, dla których wsparcie aktualizacji oprogramowania już się skończyło – Samsung wciąż będzie udostępniał wam poprawki zabezpieczeń, ale powoli można już rozglądać się za czymś nowszym, by dostawać kolejne innowacje w zakresie oprogramowania.