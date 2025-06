OnePlus 13s debiutuje – mały rozmiar, potężna bateria i rozczarowująca dostępność

OnePlus 13s zachwyca specyfikacją i zawodzi dostępnością

Najwyraźniej zapotrzebowanie na modele o przekątnej około 6,3 cala, wyposażone w topowe chipsety, jest spore, bo zaczyna ich przybywać OnePlus 13s o prawdziwy “mały gigant”. Mierzy zaledwie 71,7 mm szerokości, 8,15 mm grubości i waży 185 g. To mniej niż Pixel 9 Pro czy iPhone 16 Pro, a jednocześnie oferuje znacznie większą baterię niż konkurencja. Jego sercem jest flagowy chipset Snapdragon 8 Elite, sparowany z 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB lub 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. Procesor jest chłodzony przez komorę parową o powierzchni 4400 mm² oraz innowacyjną pierwszą warstwę chłodzącą na tylnym panelu, co ma przyspieszyć odprowadzanie ciepła.

Jak wspomniałam, jedną z jego głównych cech jest potężna bateria o pojemności aż 5850 mAh. Telefon obsługuje szybkie ładowanie SuperVOOC 80 W i ma funkcję Bypass Charging (czyli zasilanie bezpośrednio z sieci). OnePlus twierdzi, że 13s może zapewnić ponad 7 godzin grania w BGMI na jednym ładowaniu, utrzymując stabilne 120 klatek na sekundę, bez potrzeby zewnętrznego zasilania.

Ekran to 6,32-calowy panel LTPO OLED o rozdzielczości 1216 x 2640 pikseli. Cechuje się zmienną częstotliwością odświeżania od 1 Hz do 120 Hz, wyświetla 10-bitowe kolory i wspiera Dolby Vision. Tryb wysokiej jasności osiąga 1600 nitów, a minimalna jasność to zaledwie 1,1 nita. Jasność jest kontrolowana za pomocą wysokiej częstotliwości 2160 Hz PWM. Z racji, że smartfon dostępny będzie tylko w Indiach, to producent zapewnił mu wsparcie dla indyjskich sieci 5.5G, Wi-Fi 7 (be, 2,4 GHz i 5 GHz), Bluetooth 6.0 (aptX HD, LDAC, LHDC 5.0). Nie zapomniano też o NFC i podczerwieni.

Po stronie aparatów mamy podwójną konfigurację, na którą składa się aparat główny 50 Mpix (Sony LYT-700) obiektywem f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu oraz teleobiektyw 2x z sensorem 50 Mpix Samsung JN5 z obiektywem f/2.0 i cyfrową stabilizacją obrazu. Oba aparaty mogą nagrywać wideo 4K przy 60 klatkach na sekundę z Dolby Vision HDR. Z przodu natomiast dostajemy 32-megapikselową kamerkę do selfie z autofocusem.

Oczywiście na pokładzie nie zabrakło sztucznej inteligencji z wieloma przydatnymi funkcjami. AI VoiceScribe może nagrywać, podsumowywać i tłumaczyć dźwięk z rozmów, spotkań i filmów, nawet w aplikacjach stron trzecich, takich jak YouTube, Zoom, WhatsApp, Telegram, Snapchat i inne. Tłumaczenia w czasie rzeczywistym są wyświetlane jako napisy na ekranie, a transkrypcje i podsumowania trafiają do aplikacji Notatki. To świetne rozwiązanie do szybkiego zapoznawania się z treścią połączeń wideo czy długich wykładów. Podobnie, OnePlus Dialer oferuje tłumaczenie i podsumowywanie rozmów w czasie rzeczywistym.

OnePlus 13s jest dostępny w trzech kolorach — Green Silk, Pink Satin i Black Velvet. W Indiach jego ceny zaczynają się od 54999 rupii (ok. 2640 zł) za wersje 12 GB RAM / 256 GB pamięci. Już jakiś czas temu producent zapowiedział, że nie wprowadzi tego modelu do szerszej sprzedaży, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, z jakiego powodu, a szkoda, bo taki kompaktowy, świetnie wyposażony flagowiec na pewno znalazłby grono odbiorców.