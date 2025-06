Seria Honor Magic 6 staje się jeszcze lepsza dzięki aktualizacji MagicOS 9

MagicOS 9 – “Phantom Engine” zapewni płynniejszą rozgrywkę i nowe funkcje AI

Honor udostępnił nową wersję swojego systemu operacyjnego MagicOS dla smartfonów z serii Honor Magic6. Ta aktualizacja, która następuje kilka miesięcy po początkowym wydaniu MagicOS 9, koncentruje się na wprowadzeniu nowych funkcji, w tym narzędzi do edycji zdjęć wspomaganych przez AI, ulepszeń interfejsu użytkownika, a przede wszystkim “Phantom Engine”, mającego na celu poprawę wrażeń z gier.

Technologia “Phantom Engine” została pierwotnie wprowadzona wraz z modelami Honor GT. Jej działanie polega na przewidywaniu “ciężkich” klatek – czyli tych, które będą wymagały więcej czasu na wyrenderowanie – i przydzielaniu im większych zasobów systemowych. Dzięki temu, silnik ten skutecznie redukuje zacięcia i spadki płynności, co jest kluczowe dla komfortowej rozgrywki. Należy jednak pamiętać, że może to potencjalnie zwiększyć zużycie energii i generowanie ciepła. “Phantom Engine” obsługuje obecnie takie popularne tytuły jak Genshin Impact, Honor of Kings, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero oraz inne, co z pewnością ucieszy mobilnych graczy.

A tym nie koniec, bo MagicOS 9.0.0.175 przynosi także kilka innych nowości w zakresie AI, personalizacji i większej wygody użytkowników. Według dziennika zmian, aktualizacja zawiera takie funkcje, jak:

Edycja zdjęć wspierana przez AI — sztuczna inteligencja pomoże użytkownikom usuwać odbicia i zmarszczki ze zdjęć, co znacząco poprawi jakość fotografii.

— sztuczna inteligencja pomoże użytkownikom usuwać odbicia i zmarszczki ze zdjęć, co znacząco poprawi jakość fotografii. Pływające okno alarmów — możliwość ustawiania alarmów na konkretną godzinę i datę w wygodnym, pływającym oknie.

— możliwość ustawiania alarmów na konkretną godzinę i datę w wygodnym, pływającym oknie. Optymalizacja nagrywania ekranu i zrzutów ekranu — poprawiona wydajność i funkcjonalność w zakresie tworzenia nagrań i zrzutów.

— poprawiona wydajność i funkcjonalność w zakresie tworzenia nagrań i zrzutów. Dodatkowe opcje personalizacji ekranu blokady — więcej możliwości dostosowania wyglądu ekranu blokady do indywidualnych preferencji.

— więcej możliwości dostosowania wyglądu ekranu blokady do indywidualnych preferencji. Blokowanie połączeń z numerów regionalnych – funkcja, która pomoże uniknąć niechcianych połączeń spamowych, zwiększając komfort użytkowania.

Jest to kolejna spora aktualizacja MagicOS 9, która trafia do użytkowników. Ostatnia została wydana w kwietniu i przyniosła ulepszenia aparatu, wsparcie dla Android Auto, nowe funkcje Wi-Fi i wiele innych. Honor najwyraźniej nie zwalnia tempa, o czym świadczy najnowsza aktualizacja, która stanowi kolejny krok w rozwoju oprogramowania marki, koncentrujący się na poprawie wydajności w grach i dostarczaniu inteligentnych narzędzi do codziennego użytku.