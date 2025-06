Jak potężny jest Korkut? Turcja stworzyła wojskową maszynkę do czyszczenia nieba

Nowy turecki system wojskowy KORKUT 100/25 SB może zakończyć erę dronów, jaką znamy

KORKUT 100/25 SB to bojowy system z rodzaju tych, które nie opierają się na nowoczesnej broni energetycznej, a starych dobrych pociskach. Odpowiada za niego turecki gigant rynku zbrojeniowego, bo firma Aselsan, która pochwaliła się swoim dziełem 4 czerwca 2025 roku. Dziś wiemy już na jego temat wszystko, bo w praktyce KORKUT 100/25 SB to system obrony przeciwko dronom typu hard-kill, który jest zamontowany na zwrotnym pojeździe opancerzonym Ejder Yalçın 4×4. Dzięki temu system może być błyskawicznie rozmieszczany w różnorodnym terenie, a w przeciwieństwie do masywnych systemów takich jak Skyranger od Rheinmetall czy chiński LD‑3000, stawia przede wszystkim na mobilność.

Zamiast posuwania się do walki elektronicznej czy wykorzystywania wysokoenergetycznej broni pokroju mikrofal, czy laserów, KORKUT 100/25 SB wykorzystuje szybkostrzelne działo automatyczne kal. 25 mm. To nie pełni jednak tak wielkiej roli, jak wykorzystywana w nim programowana amunicja odłamkowo-burzącą (Atom 25), która eksploduje w ściśle określonej odległości od celu. Dzięki niej turecki KORKUT 100/25 SB ma móc wykrywać, śledzić i niszczyć mikro- i mini-drony w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia, choć nie jest pierwszym tego typu sprzętem. Pamiętajmy bowiem, że KORKUT występował już w wydaniu z działem kalibru 35 mm, ale jego 25-mm wariant oferuje lżejszą i bardziej zwrotną odpowiedź, która ma być idealna na małe drony.

Dlaczego z kolei wspomniana amunicja jest taka ważna? Ano dlatego, że pocisk Atom 25, który waży ok. 500 gramów i wylatuje z lufy z prędkością ok. 1100 m/s, jest programowany bezpośrednio w locie tak, aby eksplodować tuż przy zbliżającym się dronie. Uzyskiwana w tym procesie precyzja pozwala niszczyć kluczowe elementy dronów, bo wirniki i czujniki bez konieczności wypluwania z działa długich salw i tym samym marnowania amunicji. Zdradza to zresztą obecność skrótu SB w nazwie, który to oznacza ulepszoną architekturę sensorów i celowania, a to za sprawą zestawu elektrooptycznych sensorów, w pełni autonomicznego systemu kierowania ogniem oraz łatwą integracją z zewnętrznymi sieciami rozpoznania. Podczas samego ostrzału system balistyczny uwzględnia rzeczywistą prędkość wylotową pocisku przy obliczaniu punktu detonacji, co gwarantuje skuteczność nawet wobec szybkich celów.

Jeśli z kolei idzie o rolę KORKUT 100/25 SB, ten bojowy system przeciwlotniczy jest środkową warstwą w tureckiej doktrynie obrony przeciw bezzałogowcom. Oznacza to, że działa między systemami walki elektronicznej (zagłuszanie, fałszowanie sygnałów), a dalekosiężnymi rakietami przechwytującymi, takimi jak Hisar. W praktyce wypełnia krytyczną lukę, zapewniając mobilną, autonomiczną i natychmiastową obronę przed dronami bez potrzeby rakiet czy zakłóceń elektronicznych.