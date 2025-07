Nvidia ma powody do obaw. AMD prezentuje pierwszy na świecie model NPU BF16

Wypróbować go możemy już w programie Amuse 3.1

AMD ostatnio ogłosiło współpracę ze Stability AI, której efektem jest debiut pierwszego na świecie blokowego modelu FP16 SD 3.0 Medium. Ten kolejny krok w dziedzinie sztucznej inteligencji nie tylko oferuje znaczącą poprawę jakości generowanych obrazów, ale został również starannie zoptymalizowany pod kątem wykorzystania dedykowanych jednostek NPU AMD Ryzen AI XDNA 2.

Dodatkowo gigant technologiczny zachęca do przetestowania modelu już teraz, pobierając aplikację Amuse 3.1 z Tensorstack i uruchamiając ją w trybie wysokiej jakości (HQ) na kompatybilnym laptopie wyposażonym w procesor Ryzen AI. Pierwszy model Block FP16 SD 3 Medium, zaprojektowany dla procesorów NPU AMD XDNA 2, charakteryzuje się mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć w porównaniu do standardowego Stable Diffusion 3 Medium. Będzie działał na laptopach z 24 GB pamięci, zużywając zaledwie 9 GB pamięci RAM.

Grupa czerwonych chwali się, że pozwala to na lokalne generowanie wysokiej jakości obrazów AI na laptopach z pamięcią poniżej 32 GB, w formacie o wysokiej precyzji i bez nadmiernej kwantyzacji. Co więcej, dwuetapowy proces przetwarzania danych oparty na procesorze NPU AMD XDNA 2 podnosi rozdzielczość wyjściową obrazu z 2 MP (1024×1024) modelu SD 3 Medium do 4 MP (2048×2048), zapewniając obrazy o jakości druku, idealne do użytku mobilnego.