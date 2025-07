Masz smartfon Realme? Sprawdź, czy dostanie Androida 16

Nowy system pojawi się w pakiecie z nakładką Realme UI 7.0, obiecującą sporo usprawnień i personalizacji. Niestety, dla wielu użytkowników będzie to aktualizacja, której nigdy nie zobaczą. Chociaż Realme nie opublikowało jeszcze oficjalnej listy smartfonów, które otrzymają aktualizację do Androida 16, opierając się na dotychczasowej polityce aktualizacji oprogramowania oraz rynkowych trendach, można przewidzieć, które urządzenia nie będą już wspierane.

Czytaj też: Rewolucja w średniej półce — OnePlus 12R i 11R otrzymują aktualizację OxygenOS 15 z funkcjami AI

Oto modele Realme, które nie zostaną zaktualizowane do Androida 16. Lista powstała na podstawie dotychczasowej polityki firmy i prognoz analityków.

Seria GT i GT Neo:

Realme GT 5G

Realme GT Master

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3T

Starsze telefony z linii GT Neo

Modele z serii głównej:

Realme 11 (LTE/5G)

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 11x

Wcześniejsze generacje serii

Linia Narzo:

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60 Pro

Realme Narzo 60x

Realme Narzo N55

Realme Narzo N53

Starsze wersje Narzo

Seria C:

Realme C67

Realme C55

Realme C53

Realme C51

Realme C51s

Poprzednie modele z tej linii

Realme, podobnie jak inni producenci, stosuje różną politykę w zależności od segmentu. Flagowce z serii GT długo otrzymywały jedynie trzy aktualizacje systemu. Dopiero przy premierze GT 7 producent zwiększył ten limit do czterech. Urządzenia budżetowe i średniej klasy mogą liczyć maksymalnie na dwie aktualizacje, co oznacza, że po niedługim czasie trafiają na “emeryturę”. To dość krótki okres, zwłaszcza gdy porównamy go z konkurencją.

Czytaj też: OnePlus Open z nową aktualizacją OxygenOS – AI w aparacie i ulepszenia systemowe

Strategia aktualizacji Realme wypada niestety blado na tle innych marek. Oppo i Nothing deklarują nawet pięć aktualizacji systemu, podczas gdy Realme dopiero od niedawna oferuje cztery dla topowych modeli. Jeszcze gorzej wygląda to w porównaniu z Samsungiem czy Google, bo obaj giganci zapewniają nawet siedem aktualizacji Androida, gwarantując wieloletnie wsparcie. Nawet w segmencie średniopółkowym Samsung ma modele, którym oferuje sześcioletnie wsparcie, podczas gdy Realme wciąż ogranicza się do dwóch. Szkoda, bo w 2025 roku długoterminowe wsparcie powinno być standardem, nie przywilejem flagowców. Firma wyraźnie potrzebuje zmiany podejścia, szczególnie w przypadku popularnych budżetówek.

Czytaj też: Wielkie zmiany dla posiadaczy smartfonów Xiaomi. HyperOS z kolejnymi ulepszeniami

Jeśli posiadasz któryś z wymienionych modeli, raczej nie doczekasz się Androida 16. Nie warto jednak panikować, na razie lepiej poczekać na oficjalne stanowisko producenta przed decyzją o zmianie telefonu. Ponadto, bez aktualizacji systemu urządzenie nadal będzie działać, choć z czasem może stracić dostęp do niektórych nowych funkcji czy zabezpieczeń. Nie będzie to na szczęście coś, co stanie się z dnia na dzień, ale kiedy już skończy się wsparcie zabezpieczeń, dobrze jest zacząć rozglądać się za czymś nowym.