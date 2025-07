Rewolucja w średniej półce — OnePlus 12R i 11R otrzymują aktualizację OxygenOS 15 z funkcjami AI

Ostatnie aktualizacje OxygenOS 15 przynoszą użytkownikom smartfonów OnePlus masę nowości. Tym razem zostały one skierowane do właścicieli tańszych modeli z serii „R” – OnePlus 12R i 11R – i trzeba przyznać, że zmian i ulepszeń jest naprawdę sporo, bo obejmują one zarówno funkcje oparte na sztucznej inteligencji, jak i te mające za zadanie poprawić komfort użytkowania i interakcje z urządzeniem.

Czytaj też: OnePlus Open z nową aktualizacją OxygenOS – AI w aparacie i ulepszenia systemowe

AI Mind Space i ulepszenia multimedialne:

AI Mind Space — użytkownicy mogą teraz przechwytywać zawartość ekranu jako „wspomnienia” w aplikacji Mind Space. System automatycznie podsumowuje i organizuje te treści, ułatwiając zarządzanie informacjami i ich późniejsze odnajdywanie.

użytkownicy mogą teraz przechwytywać zawartość ekranu jako „wspomnienia” w aplikacji Mind Space. System automatycznie podsumowuje i organizuje te treści, ułatwiając zarządzanie informacjami i ich późniejsze odnajdywanie. AI Perfect Shot — ta funkcja, dostępna w aplikacji Zdjęcia, potrafi rozpoznawać i zamieniać wyrazy twarzy tej samej osoby na wielu zdjęciach, aby stworzyć idealne ujęcie grupowe.

ta funkcja, dostępna w aplikacji Zdjęcia, potrafi rozpoznawać i zamieniać wyrazy twarzy tej samej osoby na wielu zdjęciach, aby stworzyć idealne ujęcie grupowe. Filtry aparatu — tryby Portret i Zdjęcie w aplikacji Aparat zyskały nowy filtr miękkiego światła, który pomaga uzyskać bardziej estetyczne i dopracowane obrazy.

— tryby Portret i Zdjęcie w aplikacji Aparat zyskały nowy filtr miękkiego światła, który pomaga uzyskać bardziej estetyczne i dopracowane obrazy. Edycja wideo i zdjęć na żywo — użytkownicy OnePlus 12R otrzymują możliwość eksportowania filmów jako zdjęć na żywo oraz edycji ich w wysokiej rozdzielczości. Możliwe jest także ukrywanie wybranych albumów z głównej listy zdjęć, co przyczynia się do większej przejrzystości galerii.

Czytaj też: Wielkie zmiany dla posiadaczy smartfonów Xiaomi. HyperOS z kolejnymi ulepszeniami

Usprawnienia systemowe i wielozadaniowość:

Sterowanie wieloekranowe — nowa funkcja umożliwia jednoczesne uruchamianie jednej aplikacji w trybie pełnoekranowym, a drugiej w pływającym oknie, co znacząco usprawnia pracę wielozadaniową.

nowa funkcja umożliwia jednoczesne uruchamianie jednej aplikacji w trybie pełnoekranowym, a drugiej w pływającym oknie, co znacząco usprawnia pracę wielozadaniową. Stosy widżetów — obsługa widżetów o tym samym rozmiarze pozwala na ich układanie w stosy, co optymalizuje przestrzeń na ekranie.

obsługa widżetów o tym samym rozmiarze pozwala na ich układanie w stosy, co optymalizuje przestrzeń na ekranie. Elastyczność mini-okien – zwiększono elastyczność mini-okien, umożliwiając ich lepsze przesuwanie i naprawiając problem z wyświetlaniem. Mini-okna można teraz przenosić na dół ekranu.

zwiększono elastyczność mini-okien, umożliwiając ich lepsze przesuwanie i naprawiając problem z wyświetlaniem. Mini-okna można teraz przenosić na dół ekranu. Rozszerzona obsługa czcionek — czcionki OnePlus Sans i One Sans zyskały wsparcie dla większej liczby języków.

— czcionki OnePlus Sans i One Sans zyskały wsparcie dla większej liczby języków. Nowy skrót „Uruchom ponownie” – w Szybkich Ustawieniach pojawił się skrót umożliwiający szybkie ponowne uruchomienie urządzenia.

– w Szybkich Ustawieniach pojawił się skrót umożliwiający szybkie ponowne uruchomienie urządzenia. Udoskonalenia w aplikacji Rejestrator — aplikacja Rejestrator otrzymała wsparcie dla grupowania nagrań z automatycznym tagowaniem, szczególnie przydatnym dla nagrań osobistych, z trybów Standard, Spotkanie i Wywiad.

— aplikacja Rejestrator otrzymała wsparcie dla grupowania nagrań z automatycznym tagowaniem, szczególnie przydatnym dla nagrań osobistych, z trybów Standard, Spotkanie i Wywiad. Stopniowa głośność alarmu — aplikacja Zegar wprowadza opcję stopniowo narastającej głośności alarmu, co ma zapewnić łagodniejsze pobudki.

— aplikacja Zegar wprowadza opcję stopniowo narastającej głośności alarmu, co ma zapewnić łagodniejsze pobudki. Tymczasowe blokowanie powiadomień banerowych — nowa opcja w Ustawieniach pozwala tymczasowo blokować powiadomienia banerowe podczas grania w gry lub oglądania filmów.

Bezpieczeństwo:

Aktualizacja zawiera również lipcową poprawkę bezpieczeństwa Androida 2025, która wzmacnia ogólne bezpieczeństwo systemu.

Czytaj też: One UI 8 na Galaxy S25 – jest kolejna beta, a kiedy stabilne wydanie?

Wdrożenie tych funkcji w modelach OnePlus 12R i 11R to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, mający na celu ‘demokratyzację’ technologii. OnePlus pokazuje, że nie trzeba wydawać fortuny, by korzystać z nowinek, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla topowych modeli. To może pozytywnie wpłynąć na oczekiwania konsumentów wobec całego segmentu. Nowości są na razie udostępniane dla niewielkiego grona użytkowników w Indiach, ale jeśli po drodze nie pojawią się żadne problemy, już wkrótce aktualizacja powinna trafić do wszystkich.