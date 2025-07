Wielkie zmiany dla posiadaczy smartfonów Xiaomi. HyperOS z kolejnymi ulepszeniami

Kolejna aktualizacja HyperOS 2 od Xiaomi — nowe sztuczki AI i edycja zdjęć w akcji

Udostępniony przez chińskiego giganta pakiet ulepszeń skupia się na inteligentnej edycji fotografii i optymalizacji działania urządzeń, wprowadzając kilka ciekawych rozwiązań dla użytkowników aplikacji Zdjęcia. Gwiazdą aktualizacji jest funkcja AI Matting 2.0, pozwalająca na niezwykle precyzyjne wycinanie obiektów z fotografii. System potrafi teraz podmieniać tło dynamicznymi scenografiami dopasowanymi do pory dnia, lokalizacji czy aktualnej pogody. To ciekawe rozwinięcie standardowego usuwania tła, choć efekty praktyczne ocenimy dopiero w codziennym użytkowaniu.

Aplikacja Zdjęcia wzbogaciła się też o inteligentne filtry do zdjęć grupowych. Co ważne, algorytmy analizują każdą twarz osobno, dobierając optymalne parametry. To może rozwiązać częsty problem, gdy ten sam filtr inaczej działa na poszczególnych osobach. Apka zyska również wsparcie dla animowanych naklejek, kolaży z układami oraz niestandardowych szablonów, co jeszcze bardziej rozszerza kreatywne opcje użytkowników.

Nowa wersja HyperOS 2 wprowadza również znaczące ulepszenia w organizacji zdjęć dzięki sztucznej inteligencji. Zdjęcia są teraz automatycznie grupowane według osób, czasu lub lokalizacji. Użytkownicy mogą wyszukiwać obrazy za pomocą intuicyjnych fraz, takich jak „majowa wycieczka” czy „zdjęcia ślubne”, a system natychmiast wyświetli odpowiednie wyniki. Użytkownicy będą mogli skorzystać również z nowej funkcji „Album Pamięci” (Memory Album), która automatycznie tworzy narracyjne historie zdjęć, wykorzystując te zorganizowane dane, co pozwala na ponowne przeżywanie wspomnień w atrakcyjnej formie.

Poza nowymi funkcjami AI, aktualizacja HyperOS 2 skupia się także na poprawie ogólnej wydajności systemu. Rozwiązano problemy z opóźnieniami: pasek stanu i prowadnica gestów pojawiają się teraz bez zwłoki po powrocie do ekranu głównego z niektórych aplikacji. Przejścia w interfejsie użytkownika są znacznie płynniejsze, co przekłada się na lepsze doświadczenia. Co więcej, zdjęcia i filmy archiwizowane w chmurze Xiaomi Cloud zachowują teraz swoją oryginalną jakość. Nowy układ galerii pozwala na przeglądanie i zarządzanie plikami przechowywanymi w chmurze w ten sam sposób, co lokalnymi plikami. Użytkownicy mogą również sprawdzać status kopii zapasowych i zużycie danych w czasie rzeczywistym.

Na tym wciąż nie koniec, bo nowa aktualizacja przynosi też usprawnienie przeglądania plików i użytkowania wielu urządzeń. Zdjęcia mogą być teraz szybciej wyszukiwane i przesyłane między urządzeniami. Udostępnione albumy synchronizują się między telefonami, tabletami i telewizorami Xiaomi, tworząc spójny ekosystem. Xiaomi dodał również nowy panel „Smart Service”, pokazujący statystyki dotyczące przechowywania zdjęć, duplikaty plików i wzorce użytkowania telefonu, a także sugeruje sposoby na zwolnienie miejsca.

Aktualizacja HyperOS 2 jest obecnie stopniowo udostępniana na wspierane modele w Chinach. Xiaomi nie zdradziło jeszcze planów globalnej premiery, choć raczej nie trzeba będzie na nią długo czekać, bo w przygotowaniu jest już kolejna wersja HyperOS, więc gigant będzie chciał dość szybko uporać się z bieżącymi uaktualnieniami, by ruszyć z większymi nowościami.