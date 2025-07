OnePlus Open z nową aktualizacją OxygenOS – AI w aparacie i ulepszenia systemowe

Co nowego dla posiadaczy OnePlus Open?

Debiutujący przed dwoma laty składany OnePlus Open został naprawdę świetnie przyjęty na rynku, wyznaczając nowe trendy w tym segmencie. Nawet po takim czasie producent nie zapomina o wprowadzaniu ulepszeń dla tego modelu. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest funkcja AI Perfect Shot w aplikacji Zdjęcia. Pozwala ona automatycznie podmieniać twarze z różnych ujęć, aby uzyskać najlepszą wersję fotografii grupowej – rozwiązanie dla tych, którym zawsze ktoś mruga w decydującym momencie. Trzeba przyznać, że to dość sprytne obejście problemu, choć idealnie działający aparat powinien takie sytuacje wyłapywać samodzielnie.

Czytaj też: Wielkie zmiany dla posiadaczy smartfonów Xiaomi. HyperOS z kolejnymi ulepszeniami

W aparacie pojawił się też nowy filtr miękkiego światła dla trybów Portret i Zdjęcie. Dodano również możliwość edycji filmów i zdjęć na żywo, konwertowania nagrań wideo do postaci zdjęć na żywo oraz zapisywania ich jako zwykłych obrazów w wysokiej rozdzielczości. Dla dbających o prywatność przydatna okaże się opcja szybkiego ukrywania wybranych albumów bezpośrednio z ekranu głównego galerii.

Czytaj też: One UI 8 na Galaxy S25 – jest kolejna beta, a kiedy stabilne wydanie?

Oprócz tego w aplikacji Mind Space wprowadzono ciekawą funkcję zapisywania zrzutów ekranu jako notatek, które system automatycznie podsumowuje i archiwizuje. To może ułatwić życie osobom robiącym wiele zrzutów ekranu, by o czymś pamiętać, choć warto sprawdzić, jak dokładnie działa to podsumowanie, bo dobrze wiemy, że AI nie zawsze spisuje się tak, jakbyśmy tego chcieli.

Oto pozostałe usprawnienia i poprawki, które znalazły się w dzienniku zmian OxygenOS 15.0.0.840 (EX01) dla OnePlus Open:

Aplikacje

Dodano funkcję stopniowej głośności alarmu (Gradual alarm volume), gdzie głośność alarmu będzie stopniowo wzrastać od niskiej do wysokiej. Można ją znaleźć w sekcji „Zegar – Ustawienia – Stopniowa głośność alarmu”.

Rejestrator (Recorder) wspiera teraz dostosowywalne grupowanie, ułatwiając zarządzanie plikami audio. Nagrania wykonane w trybach Standard/Spotkanie/Wywiad są automatycznie grupowane w kategorii nagrań osobistych (In-person recordings group).

System

Dodano funkcję tymczasowego blokowania banerów (Temporarily block banner feature). Można przesunąć palcem po powiadomieniu banerowym, aby tymczasowo zablokować dalsze powiadomienia banerowe podczas grania w gry lub oglądania filmów. Funkcję tę można znaleźć w „Ustawienia – Powiadomienia i Szybkie Ustawienia – Banery – Tymczasowo blokuj”.

Dodano wsparcie dla sterowania wieloekranowego, umożliwiając wyświetlanie jednej aplikacji na pełnym ekranie i drugiej w pływającym oknie. Obie aplikacje mogą działać jednocześnie.

Można teraz znaleźć czcionki OnePlus Sans i One Sans w większej liczbie języków. Funkcję tę można znaleźć w „Ustawienia – Wyświetlacz i jasność – Czcionka”.

Dodano skrót „Uruchom ponownie” (Restart) do Szybkich Ustawień, umożliwiający szybsze ponowne uruchomienie telefonu.

Poprawiono zakres ruchu miniokien. Można teraz przeciągnąć miniokno do dolnej części ekranu.

Zintegrowano lipcową poprawkę bezpieczeństwa Androida 2025 w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu.

Naprawiono problem z lokalizacją wyświetlania w minioknach w niektórych scenariuszach.

Czytaj też: Masz zegarek Huawei Watch D2? Szykuj się na nowe funkcje zdrowotne i większą personalizację

Aktualizacja zawiera także lipcową łatkę bezpieczeństwa Androida 2025, co jest kluczowe dla ochrony danych użytkowników i zapewnienia stabilności systemu. Pakiet wydaje się solidny, skupiając się na praktycznych ulepszeniach zamiast rewolucyjnych zmian. Funkcje AI w aparacie mogą ułatwić życie, a optymalizacje wielozadaniowości są szczególnie istotne w urządzeniu z rozwijanym ekranem. Na razie nowości wdrażane są w Indiach, jednak producent zapowiada stopniowe rozszerzanie zasięgu na inne regiony. Jak zwykle u OnePlus, aktualizacja trafia najpierw do ograniczonej grupy użytkowników, by móc zareagować w razie wykrytych błędów i szybko je naprawić.