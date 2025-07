Nowy Firefox zużywa mniej pamięci i nie wymaga restartu po aktualizacji. Sprawdź co jeszcze zmieniło się w wersji 141

Mozilla wydała Firefoxa 141, kolejną aktualizację przeglądarki

W tej aktualizacji Mozilla udostępnia innowacyjną funkcję automatycznego grupowania kart, wspomaganą sztuczną inteligencją. To usprawnienie sprawia, że przeglądarka będzie w stanie inteligentnie organizować otwarte karty w grupy, a nawet sugerować trafne nazwy dla tych grup, bazując na ich tematyce.

Czytaj też: WhatsApp zrezygnuje z natywnej aplikacji na Windowsa? Użytkownikom to się bardzo nie spodoba

Nasz gigant przeglądarkowy zapewnia, że całe przetwarzanie AI odbywa się lokalnie, na urządzeniu użytkownika, co znacząco zwiększa poziom prywatności. Należy jednak pamiętać, że funkcja ta jest wprowadzana stopniowo, więc jej dostępność może różnić się w zależności od użytkownika. Jest to ciekawe i przydatne udogodnienie, które pomaga w zarządzaniu dużymi liczbami otwartych kart. Sama informacja, że działa lokalnie, wzmacnia reputację Firefoxa jako przeglądarki dbającej o prywatność.

Czytaj też: Yahoo przeciera ryzykowny szlak. Chodzi o AI obowiązkowe w miejscu pracy

Dla tych, którzy lubią korzystać z pionowych kart, dostępna jest nowa funkcja pozwalająca na elastyczne zarządzanie przestrzenią. Użytkownicy mogą teraz dopasować wielkość obszaru narzędzi umieszczonego u dołu paska bocznego, co bezpośrednio wpłynie na ilość miejsca dostępnego dla kart. Aby to zrobić, po prostu chwyć separator i przeciągnij go w wybranym kierunku – w górę, by powiększyć obszar kart, lub w dół, by go zmniejszyć. Wszelkie narzędzia i przyciski, które nie zmieszczą się w tak zmodyfikowanej przestrzeni, będą nadal dostępne w rozszerzonym menu.

Czytaj też: Jeśli jesteś graczem z aktywnym internetem w tle, powinieneś przejść na Opera GX

Dużą nowością w tej lisiej przeglądarce jest obsługa WebGPU w systemie Windows. Oznacza to, że strony internetowe mogą teraz wykorzystywać kartę graficzną do bardziej wymagających zadań, takich jak złożona grafika 3D czy intensywne obliczenia. Na koniec zmiana, którą wszyscy z pewnością polubimy, czyli to, że Firefox zużywa teraz mniej pamięci i nie wymaga już wymuszonego restartu po aktualizacji przez menedżera pakietów. Zmiana ta dotyczy głównie Linuksa, ponieważ na tym polu niektórzy zgłaszali problemy z zużyciem pamięci w poprzednich wersjach. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odsyłam do źródła.