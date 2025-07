Kolejna przenośna konsola Ayaneo Next 2 z procesorem AMD Strix Halo jeszcze w tym roku 

Ayaneo potwierdziło na YouTube , że dołączy do rywalizacji urządzeń przenośnych zasilanych przez Strix Halo

Ayaneo Next 2 stanie się drugą potwierdzoną konsolą przenośną z najnowszym procesorem AMD. Firma ujawniła na YouTube, że nie zamierza pozostawać w tyle za GPD, które jako pierwsze zapowiedziało wykorzystanie Strix Halo w tego typu urządzeniu. Konsola zaoferuje 8-calowy wyświetlacz (około 20 cm, co czyni go jednym z większych w segmencie).

Podobnie jak Steam Deck czy Lenovo Legion Go, Next 2 będzie miała tylną sekcję przycisków dla lepszej kontroli. Producenci wspominają też o baterii o wysokiej pojemności, choć szczegółów dotyczących czasu pracy na jednym ładowaniu wciąż brakuje. Chłodzenie potężnego 16-rdzeniowego APU z zintegrowanym układem Radeon 8060S stanowi nie lada wyzwanie, dlatego w tym temacie Ayaneo zastosowało podwójny system wentylatorów, co, jak przyznają, sprawiło, że prototyp prezentuje się „wyjątkowo masywnie”.

To pokazuje główny dylemat nowej generacji, czyli im wyższa wydajność, tym większe gabaryty i waga, co jest z jednej strony logiczne, ale z drugiej kłóci się z ideą handheldów. Problemy z efektywnością energetyczną już budzą wątpliwości. Jak zauważa jeden z użytkowników forum TechPowerUp: “Wydajność może być dobra, ale obawiam się, że gdy urządzenia stają się bardziej wydajne, będą cięższe przez chłodzenie oraz rozmiar i pojemność baterii i nie można ich już będzie nazwać “przenośnymi“.

Jedną z wyraźnych słabości Strix Halo jest brak natywnego wsparcia dla najnowszej technologii skalowania obrazu FSR 4 od AMD. Procesor wykorzystuje architekturę RDNA 3.5, pozbawioną specjalizowanych jednostek AI wymaganych przez tę wersję upscalingu. Co budzi u jednych pozytywne, a u innych negatywne odczucia.

Co ciekawe, producent rozważa również stworzenie mini komputera PC opartego na tej samej płycie głównej co Next 2. To pokazuje, jak twórcy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał nowych układów AMD w różnych formach urządzeń. Firma nie zdradziła jeszcze oficjalnej daty premiery ani ceny. Wiadomo jedynie, że Next 2 ma trafić do sprzedaży w 2025 roku, prawdopodobnie w podobnym czasie co rywalizujący GPD Win 5.

Pojawienie się dwóch konsol z procesorem Strix Halo może znacząco zmienić rynek przenośnych urządzeń do gier. Pytanie, czy gracze zaakceptują kompromisy w postaci większych rozmiarów, wyższej wagi i prawdopodobnie znacznie wyższej ceny w zamian za wydajność zbliżoną do laptopów gamingowych. Sukces tych konstrukcji będzie zależał nie tylko od surowej mocy, ale też od praktycznej ergonomii i realnego czasu pracy na baterii, czyli obszarów, które często przegrywają w pogoni za FPS-ami.