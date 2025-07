Koniec kompromisów między jasnością a odświeżaniem. LG Display wprowadza nową generację paneli OLED

LG Display jest liderem światowej technologii OLED w zakresie „potrójnej korony” — jasności, częstotliwości odświeżania i czasu reakcji

LG Display przedstawia rewolucyjny, 27-calowy panel monitora OLED, który oferuje najwyższą szczytową jasność wśród dostępnych monitorów OLED – 1500 nitów (przy APL 1,5%) oraz imponującą częstotliwość odświeżania 280 Hz. To pierwsza na świecie technologia, która łączy trzy podstawowe kolory światła (czerwony, zielony, niebieski) w cztery niezależne warstwy. Zwiększono jasność, co przekłada się na maksymalny współczynnik kontrastu i niezwykle żywe, precyzyjne obrazy.

Poza tym omawiany model wyróżnia się 99,5% reprodukcją kolorów, co czyni go idealnym narzędziem dla profesjonalistów z branży filmowej czy gradacji kolorów. Dodatkowo, aby zapewnić doskonałe wrażenia, wyeliminowano odblaski ekranu dzięki zastosowaniu specjalnej folii i ulepszonej wewnętrznej struktury, które blokują 99% wewnętrznych i zewnętrznych odbić światła. Dzięki temu panel utrzymuje idealną jakość obrazu bez zniekształceń kolorów, nawet w jasnym pomieszczeniu, co potwierdzają certyfikaty Perfect Black, Perfect Color i 100% Color Fidelity od UL Solutions i Intertek.

LG Display ogłosiło również rozwój pierwszego na świecie panelu monitora OLED wspierającego jednocześnie częstotliwość odświeżania 540 Hz i rozdzielczość QHD. Częstotliwość 540 Hz oznacza 540 odświeżeń ekranu na sekundę, co zapewnia bezprecedensową responsywność w szybkich aplikacjach, takich jak gry FPS i symulacje wyścigowe (gracze CS pewnie zacierają ręce!).

Przekroczenie progu 500 Hz było ograniczone z powodu towarzyszącego temu gwałtownego spadku jakości obrazu, jednak firma z powodzeniem obeszła to, implementując nowy, zastrzeżony algorytm. Aktualnie osiągnięcie 540 Hz przekracza nawet najwyższe standardy oczekiwane przez profesjonalnych graczy. Ponadto, dzięki autorskiej technologii Dynamic Frequency & Resolution (DFR), LG Display oferuje tryby ultrawysokiej częstotliwości odświeżania do 720 Hz w rozdzielczości HD. Funkcja DFR umożliwia użytkownikom elastyczny wybór preferowanego trybu częstotliwości odświeżania w zależności od bieżących potrzeb związanych z wyświetlaną treścią.

Przyszłe monitory od LG Display połączą w sobie ultraszybki czas reakcji 0,03 ms z imponującą częstotliwością odświeżania 540 Hz. Dzięki temu osiągną najwyższy standard VESA ClearMR 21000, co przełoży się na wyjątkową jakość obrazu, niezrównaną przejrzystość i minimalne rozmycie ruchu. Po pomyślnym zakończeniu ocen przez wiodących producentów, LG Display planuje uruchomić masową produkcję tych 540-hercowych paneli OLED już w drugiej połowie tego roku.