Motorola Moto G96 oficjalnie zaprezentowana – potężna bateria, odświeżanie 144 Hz i atrakcyjna cena

Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji Motoroli Moto G96

Motorola Moto G96 wyposażona jest w zakrzywiony ekran pOLED o przekątnej 6,67” z rozdzielczością FHD+. Co wyróżnia ten panel, to niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania wynosząca 144 Hz, co gwarantuje niezwykle płynne wrażenia wizualne, szczególnie podczas przewijania treści czy grania. Wyświetlacz osiąga szczytową jasność 1600 nitów, co z kolei zapewnia doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu, a ochronę przed zarysowaniami gwarantuje szkło Gorilla Glass 5. Pod ekranem znajdziemy optyczny skaner linii papilarnych, a z przodu umieszczono kamerę do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.

Skoro już przy aparatach jesteśmy, to na tylnym panelu znalazła się jednostka główna 50 Mpix z sensorem Sony LYT-700C oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS), co jest rzadkością w tej półce cenowej i zwiastuje dobrej jakości zdjęcia nawet w trudniejszych warunkach. Uzupełnia go aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix. Zarówno przednia, jak i tylna kamera oferują możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Za płynne działanie Moto G96 odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Jest to ten sam układ, który znamy już z ubiegłorocznego modelu Edge 50 Fusion, co sugeruje solidną wydajność w codziennych zastosowaniach i grach. Po stronie zasilania mamy pojemną baterię 5500 mAh, wspierającą szybkie ładowanie o mocy 68 W. Co do oprogramowania, smartfon działa pod kontrolą systemu Android 15. Niestety, w przeciwieństwie do wcześniejszych obietnic dotyczących innych modeli, Motorola dla Moto G96 deklaruje jedynie jedną aktualizację systemu Android oraz trzy lata poprawek bezpieczeństwa. Jest to nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę rynkowe standardy i politykę innych producentów. Czyli po aktualizacji do Androida 16, nie dostaniemy już nowej wersji systemu.

Smartfon charakteryzuje się również wytrzymałą konstrukcją z certyfikatem IP68, co oznacza odporność na wodę i kurz. Całość uzupełniają głośniki stereo z obsługą technologii Dolby Atmos, co z pewnością ucieszy miłośników mobilnego audio.

Moto G96 będzie dostępna w czterech kolorach Pantone: Greener Pastures, Cattleya Orchid, Ashleigh Blue oraz Dresden Blue. Wariant 8 GB RAM / 128 GB pamięci wewnętrznej został wyceniony na 17 999 INR (około 760 zł), natomiast wersja 8 GB RAM / 256 GB na 19 999 INR (około 845 zł). Sprzedaż w Indiach rozpoczęła się 9 lipca, jednak Motorola nie podała jeszcze informacji, czy i kiedy Moto G96 trafi na rynki globalne.