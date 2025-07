Zapiszcie tę datę. Przedsprzedaż przenośnej konsoli ROG Xbox Ally ma ruszy już w sierpniu

Konsola przenośna, ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X, będzie dostępna dla graczy na targach

Podstawowy model ROG Xbox Ally ma kosztować 599 euro. Za wydajniejszą wersję ROG Xbox Ally X zapłacimy jednak sporo więcej – 899 euro. Te kwoty nie są zaskoczeniem, gdyż wcześniej wyciekły przez autoryzowanego hiszpańskiego sprzedawcę Asusa, który nieumyślnie opublikował je na swojej stronie.

Po naszych ostatnich dochodzeniach udało nam się potwierdzić ceny nadchodzących przenośnych konsol Xbox. Bez zaskoczenia, odpowiadają one poprzednim wyciekom: 599 € za Xbox Ally i 899 € za Xbox Ally X — Billbil-kun, Dealabs

Xbox zapowiedział specjalną transmisję na żywo 20 sierpnia o 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST), podczas której częściowo zaprezentuje nowe konsole. Targi Gamescom 2025 w Kolonii (20-24 sierpnia) będą pierwszym miejscem, gdzie każdy chętny będzie mógł zobaczyć i przetestować nowe urządzenia. Xbox potwierdził swoje uczestnictwo z ponad 20 tytułami dostępnymi do wypróbowania. Na stoisku będzie można też zagrać na premierowych egzemplarzach ROG Xbox Ally.

Wszystko wskazuje na to, że oficjalne ogłoszenie regionalnych cen i daty premiery nastąpi dzień wcześniej – 19 sierpnia – podczas ceremonii Gamescom Opening Night Live. Szczególnie intryguje zapowiedź, że na stoisku Xboxa będzie dostępne do przetestowania demo Hollow Knight Silksong. Co ważne, będzie to światowa premiera tej długo oczekiwanej produkcji. Spodziewamy się, że gracze będą mogli ją wypróbować właśnie na konsolach ROG Xbox Ally.

Odwiedzający będą mogli odkryć wybór bardzo oczekiwanych gier, w tym demo legendarnego Hollow Knight: Silksong, światową premierę, która zapowiada się na sensację — Billbil-kun, Dealabs

Krąży wiele spekulacji, że pełna premiera Hollow Knight Silksong może zostać ogłoszona właśnie na 20 sierpnia, tak aby gra była dostępna od samego startu nowych konsol. Trzeba przyznać, że byłoby to sprytne posunięcie marketingowe, które zdecydowanie zwiększyłoby atrakcyjność urządzeń, prawdopodobnie próbują strategii Nintendo.

Pierwsze informacje o konsolach ROG Xbox Ally pojawiły się podczas Xbox Games Showcase w czerwcu, z orientacyjną zapowiedzią premiery na koniec 2025 roku. Teraz, po miesiącach domysłów, gracze w końcu znają konkretną datę startu przedsprzedaży i mogą zacząć planować zakup.