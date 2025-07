Rosyjski lotniskowiec Admirał Kuzniecow nadal nie służy. Kiedy może się to zmienić?

Rosja może zezłomować jedyny lotniskowiec. W jego miejsce wejdzie Sztorm? [13.07.2025]

Po latach nieudanych prób modernizacji rosyjska marynarka wojenna może wreszcie zrezygnować z Admirała Kuzniecowa, czyli swojego jedynego lotniskowca w swoim arsenale. Jak podały rosyjskie media, prace remontowe nad okrętem zostały wstrzymane, a decyzja o jego dalszym losie ma zapaść w najbliższym czasie. Aktualnie Wielkie Głowy w Rosji rozważają trwałe wycofanie jednostki ze służby, bo pożar z 2019 roku, liczne awarie techniczne oraz długotrwałe przestoje uczyniły z Admirała Kuzniecowa symbol niewydolności rosyjskiego przemysłu stoczniowego.

Chociaż okręt został niedawno odholowany z suchego doku, sugerując przełom w pracach, to jego powrót do służby stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jeśli decyzja o kasacji zostanie podjęta, Rosja zostanie już oficjalnie bez żadnego operacyjnego lotniskowca, co tylko podkreśli dystans dzielący ją od flot USA, Chin, Indii czy Francji. Wprawdzie pod koniec 2024 roku dowiedzieliśmy się o potencjalnym lotniskowcu Rosji nowej generacji o nazwie Sztorm, ale na tę chwilę to nic poza rzucaniem słów na wiatr i gdybaniem. Jeśli jednak rzeczywiście wojskowi się na niego zdecydują, to wedle szacunków taki lotniskowiec ma odznaczać się 95000 tonami wyporności i mierzyć 330 metrów, co oznacza, że dorówna gabarytom amerykańskim lotniskowcom typu Nimitz, ale jednocześnie przewyższy je w kwestii możliwości.

Lotniskowiec Sztorm ma doczekać się dwóch pasów startowych oraz zaawansowanych systemów wspomagających procesy lądowania i startowania, aby utrzymać ciągłość operacji lotniczych, a tym samym wysoką efektywność operacyjną. Na jego pokładzie mogłyby znaleźć się zarówno stałopłaty pokroju MiG-29K czy Su-57 piątej generacji, jak i wiropłaty z Ka-27 na czele, dzięki którym lotniskowiec będzie zdolny do realizacji różnorodnych misji – od obrony powietrznej po zwalczanie okrętów podwodnych. Chociaż zwykle państwa podchodzą do kwestii budowy lotniskowców w sposób raczej stopniowy, budując najpierw prostsze, a następnie coraz bardziej zaawansowane projekty, to Rosja może nie mieć zamiaru bawić się w takie półśrodki. W praktyce jednak nie wiemy nic a nic o planie budowy jakiegokolwiek lotniskowca przez to państwo.

Pełna treść artykułu na temat Admirała Kuzniecow, którego to znajdziecie poniżej, przedstawia tło sprawy i liczne problemy, z którymi borykał się ten przestarzały okręt przez ostatnie lata.

Jedyny lotniskowiec Rosji, Admirał Kuzniecow, ponownie na nagraniu [23.02.2023]

Pies ogrodnika. Tak od dawna zachowuje się Rosja, która nie jest w stanie wprowadzić na służbę choć jednego czynnego lotniskowa, co na tle USA ośmiesza ten najpewniej najbardziej znienawidzony obecnie na świecie kraj. Ba, po ostatnim sukcesie Indii rosyjska marynarka wojenna i państwowy przemysł stoczniowy mogły raz jeszcze wpaść na celownik żartów, ale to wcale nie oznacza, że Rosja nie dysponuje potężną flotą, bo jej liczne okręty podwodne nadal czają się w głębinach z nuklearnymi pociskami. Kraj rozwinął też na przestrzeni dekad wiele rodzajów broni przeznaczonych bezpośrednio do niszczenia lotniskowców zapewne z myślą, że jeśli wielka Rosja nie może mieć lotniskowca, to żaden kraj mieć ich nie może.

Admirał Kuzniecow jedyny lotniskowiec Rosji

Lotniskowce nie są bowiem żadną fanaberią, bez której marynarka wojenna może się obejść. W rzeczywistości to jedyny typ okrętu, który może pozwolić marynarce przeprowadzać rozległe misje powietrzne na innych kontynentach, jako że to po prostu jedna wielka pływająca baza powietrzna. Jednak samo zbudowanie i następnie utrzymanie lotniskowców, to niebotyczne kwoty, na które mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Przez to właśnie w lotniskowce zainwestowali głównie Amerykanie, utrzymując obecnie 11 okrętów tego typu. Inne kraje (m.in. Francja, Chiny, Hiszpania, Indie) mają ledwie 1-2 lotniskowce na służbie, a w tym dumnym gronie nie znajdziemy m.in. Rosji, która mimo bycia “drugą militarną potęgą świata”, nie ma nawet jednego sprawnego lotniskowca.

A much clearer look at the joined drydock at Murmansk for the 35th Shipyard. Which has finished demolishing the dividing wall and the dismantling of the crane in the wall.



This dock would replace the PD-50 floating drydock that sunk.



Photo from VK / Arctic Observer pic.twitter.com/u6LvQlcUMy — Granger (@GrangerE04117) June 29, 2021

Kraj próbuje wprawdzie wprowadzić na służbę lotniskowiec Admirał Fłota Sowietskogo Sojuza Kuzniecow o skróconej nazwie “Admirał Kuzniecow”, ale kompletnie sobie z tym nie radzi. Normalnie kraj już dawno powinien przeznaczyć ten zwodowany w 1985 roku okręt na złom, ale najwyraźniej marzy o własnym lotniskowcu tak bardzo, że nawet pożar w 2019 roku, który zniszczył część kadłuba, nie zdołał przekonać osoby decyzyjne o jego porzuceniu. Pożar na jego pokładzie wybuchł też wcześniej, bo w 2009 roku i nawet niedawno, bo w grudniu ubiegłego roku. Podkreślam, że mówimy tutaj o lotniskowcu, którego stępka została położona całe cztery dekady temu i który jest przestarzały tak bardzo, jak możecie się domyślać.

Nie dość, że lotniskowiec Admirał Kuzniecow wykorzystuje paskudne toksyczne paliwo (mazut), mogący przysporzyć ekologom zawrotów głowy, to na dodatek wykorzystuje zawodne silniki, które często się psują. Daleko mu do ideału nawet w kwestii podstawowej roli, którą pełni, bo jego pasy startowe nadal wykorzystują przestarzałe rozwiązanie w postaci ramp, podczas gdy inne lotniskowce robią znacznie lepszy użytek z katapult parowych czy typu EMALS. Jednak Rosja, jak to Rosja, idzie zaparte w coś, co nie ma sensu, napychając zapewne przy okazji kieszenie osób, którym zależy na tym, aby remont lotniskowca trwał możliwie najdłużej.

Czas ten może jednak dobiegać końca, bo lotniskowiec Admirał Kuzniecow, który przechodzi prace remontowe od 2017 roku, został właśnie odholowany z suchego doku po pracach związanych z jego “podwodną częścią” (nagrania powyżej). Prace nad nim oczywiście nie dobiegły końca i wedle najnowszych informacji, kolejne etapy przywracania go na służbę potrwają przynajmniej do 2024 roku. Patrząc jednak na pasmo porażek, które zalicza z nim Rosja, najpewniej termin ten zostanie znacznie opóźniony.