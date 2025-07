Samsung i SK Hynix jednak widzą w DDR4 jeszcze jakiś pieniądz 

Dłuższy żywot pamięci DDR4 z powodu nieoczekiwanego popytu

Jak już na wstępie wspominałem, standard DDR4 jest obecny na rynku od 2013 roku, począwszy od platformy Intel Skylake, a następnie szeroko przyjęty na platformach AMD AM4 i kolejnych generacjach, co oznacza niemal dziesięcioletnią dominację. W rezultacie rynek jest nasycony ogromną liczbą urządzeń, które nadal bazują na technologii DDR4, obejmując zarówno segment konsumencki (w tym starsze komputery stacjonarne i laptopy), jak i sektor przemysłowy.

Co ciekawe, wcześniej agresywna polityka cenowa chińskich producentów DRAM, takich jak CXMT i Fujian Jinhua, skłoniła głównych graczy do rozważenia wycofania się z produkcji DDR4 z powodu niskiej rentowności. Spowodowało to strategiczne wycofywanie się znanych marek z tego segmentu, dzięki czemu nastąpił niespodziewany wzrost cen tych pamięci. Oznacza to, że popyt na DDR4 okazał się znacznie większy, niż przewidywano, i nic dziwnego, że wiele firm wyczuło w tym pieniądz.

Dlatego nic dziwnego, że z powodu nieustannie wysokiego popytu rynkowego i rosnących cen, południowokoreańscy producenci pamięci, w tym Samsung i SK Hynix, tymczasowo wstrzymali swoje wcześniejsze plany całkowitego zaprzestania produkcji pamięci DDR4. Wydaje się, że będą oni kontynuować dostawy tego standardu tak długo, jak ceny spotowe DDR4 nie spadną do poziomu, który uczyni ich produkcję nieekonomiczną w porównaniu do DDR5.