Samsung znów rusza z mobilnym serwisem. Już nie musisz sam odsyłać urządzenia do naprawy

Mobilny serwis Samsunga — naprawa na miejscu i w trzy godziny

Oddawanie urządzenia do naprawy zawsze wiąże się nie tylko ze stresem, ale też masą dodatkowych czynności. A gdyby tak to serwis przyjechał do nas? Cóż, południowokoreański gigant właśnie to zrobił, bo od 9 lipca Mobilny Serwis Samsung ponownie działa na ulicach stolicy, oferując niezrównaną wygodę i oszczędność czasu. W przypadku awarii smartfona, smartwatcha czy tabletu Galaxy, wystarczy zamówić usługę, a certyfikowani technicy firmy pojawią się w wyznaczonym miejscu – czy to w domu, biurze, czy kawiarni.

Specjaliści wyposażeni w oryginalne części i niezbędne narzędzia naprawią urządzenie na miejscu, eliminując potrzebę wizyty w tradycyjnym centrum serwisowym. Samsung obiecuje, że w większości przypadków naprawa zostanie wykonana w maksymalnie trzy godziny. To nie tylko oszczędność czasu, ale także gwarancja bezpieczeństwa i utrzymania gwarancji producenta, w tym certyfikatu szczelności IP.

Jak działa Mobilny Serwis Samsung?

Usługa działa wyłącznie na terenie Warszawy.

Naprawa smartfona lub tabletu Galaxy trwa maksymalnie 3 godziny.

Serwisowanie obejmuje wszystkie urządzenia Galaxy, zarówno objęte gwarancją, jak i po jej zakończeniu.

Dojazd mobilnego serwisu jest bezpłatny dla urządzeń z serii Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold objętych gwarancją.

Pamiętajmy, że w celu sprawnej naprawy, dobrze jest urządzenie przygotować. Samsung zaleca więc kilka prostych kroków:

wykonaj kopię zapasową danych,

usuń wszystkie hasła i zabezpieczenia,

wyjmij kartę SIM i kartę pamięci,

zdejmij etui i inne akcesoria,

przygotuj dowód zakupu urządzenia.

Wybór Mobilnego Serwisu Samsung to postawienie na wygodę i jakość. Klienci zyskują:

Oryginalne części z gwarancją: Serwis korzysta wyłącznie z oryginalnych komponentów Samsung.

Pełna ochrona gwarancyjna: Urządzenie zachowuje certyfikat szczelności IP oraz gwarancję producenta.

Kompleksowa kontrola jakości: Po naprawie wykonywane są szczegółowe testy urządzenia, obejmujące m.in. ładowanie, ekran dotykowy, Wi-Fi, aparat, mikrofon i głośniki.

Sprawdzone zaufanie użytkowników: Centra serwisowe Samsung w 2025 roku po raz kolejny zdobyły tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi, co świadczy o ich solidności, przyjazności i wiarygodności.

Ta usługa pokazuje, że gigant wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych użytkowników, ceniących sobie czas i wygodę, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość naprawy. Zamiast samemu odsyłać urządzenie, a potem długo czekać na jego powrót w nasze ręce, możemy załatwić to znacznie szybciej i to nawet we własnym domu. Cóż, oczywiście, o ile mieszkamy w Warszawie.