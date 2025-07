Home Tech Tego jeszcze nie było — ceny DDR4 wyższe od DDR5

Pamięci DDR są bardzo ważną częścią naszego sprzętu – czy to telefonu, laptopa, czy komputera. Ich głównym zadaniem jest tymczasowe przechowywanie danych, do których procesor potrzebuje szybkiego dostępu, takich jak uruchomione programy, otwarte pliki czy elementy systemu operacyjnego. Co ciekawe, pomimo że wersja DDR5 jest powszechna na rynku, aktualnie jej starsza wersja zaczyna przewyższać ją cenowo. Dla tych, co interesują się tą tematyką, nie jest to oczywiście nic dziwnego, ponieważ już od jakiegoś czasu pojawiały się informacje o coraz większym porzucaniu ich produkcji przez wielkie firmy na rzecz nowszej wersji.