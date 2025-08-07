7-letnie wsparcie od Samsunga. Sprawdź, który model posłuży Ci przez wiele lat

Samsung na czele – 7 lat aktualizacji dla flagowych smartfonów

Długi okres aktualizacji oprogramowania jest kluczowy dla bezpieczeństwa i funkcjonalności smartfona. Po zakończeniu oficjalnego wsparcia przez producenta, telefon nadal będzie działał, ale użytkownik staje w obliczu poważnych zagrożeń. Najważniejszym problemem jest brak dostępu do aktualizacji bezpieczeństwa. Bez nich system operacyjny staje się podatny na ataki hakerów, którzy mogą wykorzystać luki w oprogramowaniu do kradzieży danych, instalowania złośliwego oprogramowania czy szpiegowania użytkownika.

Chociaż podstawowe funkcje telefonu, takie jak dzwonienie czy wysyłanie wiadomości, pozostaną dostępne, to aplikacje bankowe, poczta elektroniczna czy inne narzędzia wymagające wysokiego poziomu bezpieczeństwa mogą przestać działać lub nie będą mogły być aktualizowane. Dlatego eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zalecają unikanie korzystania z urządzeń, które nie otrzymują już poprawek, szczególnie w przypadku przechowywania na nich poufnych danych.

W tym kontekście ważne jest, by już na wstępie wybrać model, który posłuży nam przez długi czas i Samsung – przynajmniej w przypadku flagowców – właśnie to oferuje. Obietnica siedmiu lat aktualizacji dotyczy zarówno dużych wydań Androida, jak i poprawek bezpieczeństwa, co przekłada się na realne korzyści dla użytkowników. Pierwszymi urządzeniami, które otrzymały tak długoterminowe wsparcie, była seria Galaxy S24, a nowa polityka obejmuje już kolejne flagowce, a nawet tablety. Poniżej znajduje się lista sprzętów Samsunga, które kwalifikują się do tego programu:

Seria Galaxy S:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Seria Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

Seria Galaxy Tab S:

Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Inne modele:

Galaxy XCover 7 Pro

Lista będzie regularnie aktualizowana w miarę wprowadzania na rynek kolejnych urządzeń. Warto pamiętać, że Samsung nie jest jedyną firmą, która oferuje tak długi okres wsparcia — Google również zapewnia siedem lat aktualizacji dla swoich telefonów Pixel. Jednak biorąc pod uwagę znacznie szersze portfolio flagowych produktów południowokoreańskiego giganta, jego polityka ma potencjalnie większy wpływ na rynek i użytkowników.

Długi cykl wsparcia to nie tylko chwyt marketingowy. Przy rosnących cenach smartfonów i mniejszych różnicach między generacjami, możliwość wydłużenia użytkowania o kilka lat ma realny wpływ na budżet. Użytkownicy zyskują komfort korzystania z aktualnego oprogramowania bez presji wymiany urządzenia. Warto jednak zachować umiar w entuzjazmie. Siedmioletnia gwarancja aktualizacji nie równa się siedmiu latom płynnej pracy – fizyczne zużycie podzespołów pozostaje wyzwaniem. Zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy świadkami dynamicznie rozwijanej sztucznej inteligencji, za kilka lat nawet taki Galaxy S25 Ultra będzie zbyt przestarzały, więc te nowe funkcje również mogą być mocno ograniczone. Mimo tego i tak dobrze jest mieć wybór i nie być zmuszonym do zbyt szybkiej wymiany urządzenia ze względów bezpieczeństwa.