AMD FSR 4 w Cyberpunk 2077, czyli jak ułatwić życie Radeonom 

AMD FSR 4 oficjalnie w Cyberpunk 2077. Wymagania i możliwości nowej technologii

W najnowszej aktualizacji Cyberpunk 2077 zyskał oficjalne wsparcie dla AMD FSR 4. To istotna zmiana dla posiadaczy kart AMD, którzy dotąd korzystali ze starszych wersji tej technologii. Najnowsze rozwiązanie opiera się na modelach sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, co stanowi zasadniczą ewolucję w podejściu producenta do skalowania obrazu. Technologia zastępuje poprzednie rozwiązania oparte na shaderach, oferując zauważalną poprawę jakości obrazu we wszystkich trybach wydajności.

Aby aktywować nową funkcjonalność, konieczna jest instalacja sterowników AMD Software Adrenalin 25.8.1 WHQL lub nowszych. Bez odpowiednich sterowników opcja FSR 4 pozostanie niedostępna w ustawieniach gry. Niestety, FSR 4 pozostaje dostępny wyłącznie dla najnowszych kart AMD Radeon serii RX 9000 z architekturą RDNA 4. Oznacza to, że posiadacze starszych modeli Radeonów oraz użytkownicy kart Nvidii muszą pozostać przy wcześniejszych wersjach skalowania. Aktualne testy wydajności pokazują, jak bardzo Cyberpunk 2077 zmienił się od problematycznej premiery.

Wprowadzenie FSR 4 do Cyberpunka spotkało się z entuzjazmem społeczności użytkowników AMD. Wielu podkreśla, że to pierwszy przypadek, gdy technologia skalowania AMD naprawdę dorównuje rozwiązaniom konkurencji. Należy jednak pamiętać o szerszym kontekście, ponieważ AMD ma znacznie mniejszy udział w rynku kart graficznych i tradycyjnie oferuje mniejsze wsparcie deweloperom w integracji technologii. To tłumaczy późniejsze pojawienie się FSR 4 w porównaniu z odpowiednikami grupy zielonych.

Warto zwrócić uwagę, że FSR 4 wymaga dedykowanego sprzętu do akceleracji AI, co pokazuje zmianę w podejściu AMD. Firma ostatecznie uznała, że skuteczne skalowanie obrazu oparte na sztucznej inteligencji nie jest możliwe bez odpowiedniego wsparcia sprzętowego. Implementacja FSR 4 w Cyberpunk 2077 to ważny krok dla AMD w budowaniu ekosystemu gamingowego. Choć ograniczenie do najnowszych kart może rozczarować część graczy, wyraźnie wskazuje kierunek rozwoju firmy i jej ambicje w konfrontacji z dominacją Nvidi w dziedzinie skalowania obrazu.