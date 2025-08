Nowy model AMD Radeon RX 9060 z oficjalnymi specyfikacjami 

Specyfikacja techniczna, która nie jest rewolucyjna

Podstawę nowej karty stanowi układ Navi 44 XL oparty na architekturze RDNA 4. Wersja została znacząco okrojona w porównaniu do pełnego modelu, ponieważ oferuje 28 jednostek obliczeniowych i 1792 procesory strumieniowe, co oznacza redukcję o 12,5%. Urządzenie wyposażono w 8 GB pamięci GDDR6 działającej z prędkością 18 Gbps na 128-bitowej szynie, zapewniającej przepustowość 288 GB/s. To o około 10% mniej niż w przypadku wersji XT. Całkowity pobór mocy wynosi 132 W, przy minimalnym zalecanym zasilaczu 450 W.

Takie podejście to klasyczny przykład segmentacji rynkowej, gdzie z tego samego krzemu tworzy się różne warianty produktów. Szkoda tylko, że tym razem wybór nie zależy od klienta. AMD przedstawia RX 9060 jako rozwiązanie do płynnej rozgrywki w Full HD na wysokich ustawieniach. Wyniki testów producenta rzeczywiście robią wrażenie: 108 klatek na sekundę w Assassin’s Creed Mirage, 98 w Call of Duty: Black Ops 6 czy 153 w DOOM Eternal z ray tracingiem.

Warto jednak podkreślić, że pomiary wykonano w natywnej rozdzielczości 1080p na ustawieniach ultra, bez wspomagania technologią generowania klatek. Prawdziwym wyzwaniem może okazać się ograniczona do 8 GB ilość pamięci VRAM, która w najnowszych produkcjach przy maksymalnych detalach już teraz bywa niewystarczająca. Wielu graczy zmuszonych jest do redukcji jakości tekstur.

Kluczową cechą RX 9060 jest jej dystrybucja skierowana wyłącznie do producentów gotowców i integratorów systemów. Entuzjaści komponujący własne maszyny raczej nie zobaczą tej karty na półkach sklepowych. Strategia przypomina nieco działania konkurencji zielonych, która stosowała podobne rozwiązania z modelami RTX 5050 i niektórymi wariantami RTX 5060.

Problem z tą kartą jest taki, że AMD nie ujawniło finalnych taktowań, cen detalicznych, ani nawet nie dostarczyło próbek recenzentom. To rodzi uzasadnione wątpliwości co do realnego znaczenia tej karty w portfolio firmy. Cała ta sytuacja dobrze ilustruje ewolucję rynku, podczas gdy entuzjaści wypatrują flagowców, producenci skupiają się na tanich, energooszczędnych rozwiązaniach dla gotowych zestawów. RX 9060 może być odpowiedzią na tę potrzebę, o ile AMD zaproponuje partnerom naprawdę atrakcyjne warunki.