Limitowany Surface Laptop 7 z unikalną tapetą z okazji półwiecza Microsoft 

Surface Laptop 7 Anniversary Edition to rarytas dla nielicznych

Tylko około 50 egzemplarzy jubileuszowego Surface Laptop 7 Anniversary Edition trafiło do użytkowników, co plasuje go w kategorii niemal muzealnych eksponatów. Rzadkość porównywalna z pierwszymi komputerami osobistymi sprzed dekad. Urządzenie zdobi złote logo Microsoftu na pokrywie, harmonijnie komponujące się z całością designu. Wnętrze kryje jeszcze ciekawszą niespodziankę, to retro logo firmy z 1975 roku, subtelne nawiązanie do pionierskich czasów.

Jubileuszowy model wyróżnia się nie tylko wizualnie. Microsoft przygotował specjalne oprogramowanie układowe z okolicznościowym logo startowym, co stanowi ewenement przy tak małej liczbie urządzeń. Główną atrakcją pozostaje jednak ekskluzywna tapeta Bloom, domyślnie wyświetlana na ekranach tych laptopów. Choć sama koncepcja limitowanej tapety brzmi intrygująco, jej dystrybucja potoczyła się zupełnie inaczej niż planowano.

Jubileuszowa wersja kultowej tapety Bloom prezentuje się zupełnie inaczej niż jej niebieski pierwowzór. Dominują głębokie, ciemne tonacje przełamane złotymi akcentami, idealnie współgrającymi z kolorystyką laptopa. Microsoft zamierzał zachować ją wyłącznie dla posiadaczy limitowanej edycji, co uczyniłoby z niej prawdziwy cyfrowy unikat. Plany te pokrzyżował jednak serwis Windows Central, który publicznie udostępnił plik z tapetą, pozwalając każdemu na jej pobranie. Ciekawy przypadek, jak trudno utrzymać cyfrową ekskluzywność w dobie natychmiastowego udostępniania treści.

Pierwotna wersja tapety Bloom powstała w 2021 roku we współpracy z hiszpańskim studiem Six N. Five, znanym z projektowania grafik dla urządzeń Surface. Ich charakterystyczne, surrealistyczne krajobrazy idealnie wpisały się w nowoczesną estetykę Microsoftu. Abstrakcyjny „kwiat” stał się rozpoznawalnym symbolem Windowsa 11, dostępnym w różnych wariantach kolorystycznych.

Microsoft od lat tworzy specjalne wersje tapet dla różnych okazji i produktów. Podobną strategię stosowano już z tapetą Hero z czasów Windowsa 10, która doczekała się odmian dla Windows 10 S, jasnego motywu czy edycji Pride. Tapeta Bloom również ewoluowała, ponieważ powstały jej wersje dla Windows 365, różnych kolorów Surface oraz komputerów Copilot+ PC z 2024 roku. Jubileuszowy wariant, mimo utraconej ekskluzywności, wpisuje się w tę ciekawą tradycję wizualnej tożsamości systemu.