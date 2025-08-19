ASUS ROG Astral RTX 5090 i RTX 5080 w limitowanej edycji Dhahab 

Unikatowy design inspirowany kulturą arabską

Edycja Dhahab wyróżnia się niepowtarzalnym wyglądem stworzonym specjalnie dla dubajskiego rynku. Elementy sylwetki miasta, finezyjna arabska kaligrafia oraz 6,5 grama złocenia na osłonie nadają kartom wyjątkowego charakteru. Nazwa „Dhahab” nie jest przypadkowa, ponieważ w języku arabskim oznacza po prostu „złoto”. Trudno o trafniejsze określenie dla tej kolekcjonerskiej serii.

Co ciekawe, pod ekstrawagancką obudową kryje się standardowa wydajność. RTX 5090 Dhahab pracuje z taktowaniem bazowym 2580 MHz, osiągając 2610 MHz w trybie podkręcania. Podobnie RTX 5080 Dhahab oferuje częstotliwość 2760 MHz z możliwością zwiększenia do 2790 MHz. Czyli płacimy głównie za wygląd, nie za dodatkową moc.

Cena najdroższego modelu budzi uzasadnione wątpliwości. Za kwotę 33 800 zł można przecież kupić trzy, a nawet cztery standardowe karty RTX 5090. Różnica wynika przede wszystkim z kosztów ekskluzywnego wykończenia bo samo złocenie podbija cenę o około 700 dolarów. To dobre pytanie, czy taki dodatek jest wart niemal drugiej karty graficznej.

Interesująco wygląda też strategia cenowa dla modelu RTX 5080 Dhahab. Po odjęciu kosztów złocenia, cena karty spada do około 1900 dolarów, co jest kwotą niższą niż standardowa RTX 5090. Można odnieść wrażenie, że ASUS celowo łagodzi cenę, zdając sobie sprawę z mniejszego zainteresowania tym modelem w premium wydaniu.

Seria Dhahab pokazuje, jak daleko potrafi posunąć się segmentacja rynku. Dla większości z nas ceny tych kart pozostaną w sferze marzeń, ale wśród kolekcjonerów i entuzjastów gotowych zapłacić za ekskluzywność znajdą się na pewno chętni. To raczej dzieła sztuki niż typowy sprzęt komputerowy.